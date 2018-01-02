Российский боксер возглавил рейтинг тяжеловесов WBA

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина.

Российский боксер Александр Поветкин занял первое место в рейтинге WBA в тяжелой весовой категории, новая версия которого опубликована на сайте организации.

В предыдущем рейтинге Поветкин занимал второе место, уступая Фресу Окендо из Пуэрто-Рико, который теперь идет вторым. Третью строчку рейтинга занимает американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов идет восьмым.

Поветкин 15 декабря в Екатеринбурге единогласным решением судей победил немца Кристиана Хаммера и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Также Поветкин стал обязательным претендентом на бой с чемпионом WBA (Super) Энтони Джошуа.

Ранее стало известно, что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO.