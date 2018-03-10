Обладатель пояса WBC Silver Поветкин является обязательным претендентом на титульный бой с Уайлдером. Уайлдер 16 января должен провести добровольную защиту титула, но его соперник до сих пор неизвестен.
К сожалению, из-за обезвоживания и мышечной усталости я не смог продемонстрировать того бокса, который планировал. Но это не конец, я отдохну пару недель и вернусь к тренировкам, заявил Бермейн Стиверн.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".