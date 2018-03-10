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    Деонтей Уайлдер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Деонтей Уайлдер
    Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона WBC в бою с Вашингтоном
    09:50 26.02.2017
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    31-летний Уайлдер победил своего соперника техническим нокаутом в пятом раунде. Для него эта победа стала 38-й (37-й нокаутом) в 38 боях.
    Тренировка Алексадра Поветкина перед боем. Архивное фото
    Бой между Уайлдером и Поветкиным отложен
    23:52 15.05.2016
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    По информации президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, WBC подтверждает, что поединок от 21 мая между Уайлдером и Поветкиным отложен.
    Бокс. Тренировка А.Поветкина и В.Кличко перед боем
    WBC обязал Поветкина и Уайлдера договориться о бое до 26 февраля
    22:18 21.01.2016
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    Президент WBC Маурисио Сулейман отправил электронные письма промоутеру Уайлдера Лу Дибелле и представляющему Поветкина Андрею Рябинскому, в котором объявил о начале переговоров.
    Деонтей Уайлдер
    Боксер Уайлдер нокаутировал Шпильку и защитил титул чемпиона WBC
    07:43 17.01.2016
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    Бой, прошедший в субботу в Нью-Йорке, завершился победой Уайлдера нокаутом в 9-м раунде. Поляка унесли с ринга на носилках. Уайлдер одержал 36-ю победу.
    Украинский боксер Вячеслав Глазков
    Украинец Глазков поборется за титул IBF в Нью-Йорке
    13:51 16.01.2016
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    Главным событием субботнего вечера заявлен бой Уайлдера, который в январе 2015 года впервые с 2007 года вернул на родину Майка Тайсона и Мохаммеда Али пояс чемпиона в супертяжелом весе.
    Вице-президент Федерации профессионального бокса РФ Андрей Рябинский
    Рябинский анонсировал бой Поветкина с Уайлдером на весну 2016 года
    08:57 24.12.2015
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    Поветкин является обязательным претендентом на титульный бой с Уайлдером, а американец в ближайшем поединке 16 января встретится с поляком Артуром Шпилькой.
    Бокс. Официальная процедура взвешивания А.Поветкина и В.Кличко
    Боксер Деонтей Уайлдер готов провести бой с Александром Поветкиным
    09:18 06.12.2015
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    Обладатель пояса WBC Silver Поветкин является обязательным претендентом на титульный бой с Уайлдером. Уайлдер 16 января должен провести добровольную защиту титула, но его соперник до сих пор неизвестен.
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    Тренер Владимира Кличко хотел бы видеть его бой с Уайлдером или Фьюри
    10:48 20.03.2015
    237
    Джеймс Али Башир прокомментировал возможные поединки украинского боксера. Ближайший бой запланирован на апрель, когда Кличко должен выйти на ринг против Дженнингса.
    Боксер Александр Поветкин
    Уайлдер может заработать $10 млн за бой с Поветкиным
    09:43 26.01.2015
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    После победы Уайлдера стала появляться информация о его возможном бое с украинцем Владимиром Кличко, однако Финкель считает, что эти разговоры преждевременны.
    Врач. Архивное фото
    Боксер Стиверн выписан из больницы, куда был госпитализирован после боя
    08:38 20.01.2015
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    К сожалению, из-за обезвоживания и мышечной усталости я не смог продемонстрировать того бокса, который планировал. Но это не конец, я отдохну пару недель и вернусь к тренировкам, заявил Бермейн Стиверн.
    Бокс
    Боксер Уайлдер получил перелом руки во время титульного боя со Стиверном
    08:53 19.01.2015
    282
    Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой Деонтея Уайлдера решением судей со счетом 120-107, 119-108, 118-109.
    Боксер Майк Тайсон
    Дон Кинг пообещал вернуть Майка Тайсона на ринг, но при условии
    11:37 14.01.2015
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    По словам промоутера Дона Кинга, если Бермейн победит Уайлдера, тогда на ринг вернется Майк Тайсон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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