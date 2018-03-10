Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
Бой, прошедший в Лондоне в ночь на воскресенье, завершился в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка. Головкин одержал победу техническим нокаутом.
В воскресенье Тони Белью в поединке, который прошел в Ливерпуле, нокаутировал Илунгу Макабу в третьем раунде. WBC в марте присвоила Григорию Дрозду статус "чемпион в отпуске". После своего выздоровления россиянин будет иметь право оспорить титул Белью.
Решение о ближайшем бое Поветкина еще не принято. 21 мая на арене "Мегаспорт" в Москве российский боксер должен провести титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером.
Бой, прошедший в субботу в Бруклине, завершился победой Гарсии по очкам со счетом 114-114, 115-113, 115-113. Поединок проходил на три фунта выше лимита первого полусреднего веса, поэтому титулы Гарсии на кону не стояли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".