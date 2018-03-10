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    Всемирный боксерский совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Александр Усик
    У Усика резко высказались по поводу политики перед боем с россиянином
    02:41 10.03.2018
    792
    Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.
    Труднейший в карьере поединок Усика. Видео
    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса 
    02:39 28.01.2018
    7179
    Украинец Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.
    Усик прокомментировал свою победу в Риге
    Усик: это были тяжелейшие 12 раундов, самые трудные в моей жизни
    02:24 28.01.2018
    759
    По словам чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO Александра Усика, он с тренером проанализирует поединок и учтет в подготовке к финалу.
    Усик выстоял все 12 раундов и победил по очкам
    Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге
    01:19 28.01.2018
    870
    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
    Казахский боксер Геннадий Головкин
    WBC назвал лучшего боксера 2017 года
    09:07 10.01.2018
    183
    Всемирный боксерский совет назвал лучшего боксера минувшего года, лучший бой год и лучшее выступление. По версии WBC, звание лучшего боксера достоин Геннадий Головкин.
    Майрис Бриедис
    Определился соперник Усика в полуфинале боксерской Лиги чемпионов
    04:12 01.10.2017
    709
    Бой, прошедший в субботу в Риге, завершился победой латвийского боксера Майриса Бриедиса над кубинцем Майком Пересой решением судей со счетом 116-110, 115-11, 114-112.
    Александр Поветкин
    Российский боксер Поветкин отстранен WBC на неопределенный срок
    06:57 03.03.2017
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    Согласно рещению Всемирного боксерского совета российский боксер в супертяжелом весе Александр Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов.
    Российский боксер Александр Поветкин
    Поветкина исключили из рейтингов WBC - Сулейман
    21:02 05.02.2017
    217
    Согласно информации президента WBC Маурисио Сулеймана, решение по допинговому делу российского боксера Александра Поветкина будет вынесено на следующей неделе.
    Боксер Геннадий Головкин
    Боксер Головкин защитил титулы чемпиона мира по трем версиям
    03:23 11.09.2016
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    Бой, прошедший в Лондоне в ночь на воскресенье, завершился в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка. Головкин одержал победу техническим нокаутом.
    Бокс
    Белью победил Макабу в бою за титул чемпиона по версии WBC
    03:18 30.05.2016
    111
    В воскресенье Тони Белью в поединке, который прошел в Ливерпуле, нокаутировал Илунгу Макабу в третьем раунде. WBC в марте присвоила Григорию Дрозду статус "чемпион в отпуске". После своего выздоровления россиянин будет иметь право оспорить титул Белью.
    Тренировка Алексадра Поветкина перед боем. Архивное фото
    Бой между Уайлдером и Поветкиным отложен
    23:52 15.05.2016
    117
    По информации президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, WBC подтверждает, что поединок от 21 мая между Уайлдером и Поветкиным отложен.
    Боксер Александр Поветкин
    Российский боксер Поветкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний
    22:05 13.05.2016
    452Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Решение о ближайшем бое Поветкина еще не принято. 21 мая на арене "Мегаспорт" в Москве российский боксер должен провести титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером.
    Виктор Постол. Архивное фото
    Украинский боксер Постол получил от WBC премию "Открытие года"
    02:41 14.01.2016
    122
    Конкурентами украинца в номинации WBC являлись шведский боксер Баду Джек, мексиканцы Франциско Варгас и Карлос Куадрас, а также поляк Анджей Фонфара.
    Боксер Александр Поветкин
    Боксер Александр Поветкин занял первое место рейтинге WBC
    11:10 11.11.2015
    452
    Российский боксер ранее защитил титул чемпиона WBC Silver, победив поляка Мариуша Ваха техническим нокаутом. Чемпионский пояс в этой категории принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.
    Виктор Постол
    Соперником украинского боксера Постола станет американец Имам - WBC
    16:06 08.10.2015
    71
    Всемирный боксерский совет подыскивает соперников Виктору Постолу, который должен будет защитить свой титул чемпиона мира в полусреднем весе.
    Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Виктор Ортис
    Экс-чемпион мира по боксу арестован за нападение с применением оружия
    12:45 28.07.2015
    174
    Виктор Ортис поругался на стадионе в Калифорнии, после чего избил мужчину. Боксер при этом был вооружен. Сразу после ареста Ортис и его брат внесли залог в 30 тысяч долларов.
    Боксеры Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо перед боем
    Мэйуэзер оказался тяжелее Пакьяо в преддверии боксерского "боя века"
    02:19 02.05.2015
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    Вес Мэйуэзера составил 146 фунтов (66,22 кг), вес Пакьяо - 145 фунтов (65,77 кг). Мэйуэзер выиграл все 47 боев на профессиональном ринге. Пакьяо одержал 57 побед при пяти поражениях и двух ничьих.
    Боксеры Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо перед боем
    Боксеры Мэнни Пакьяо и Флойд Мэйуэзер сойдутся в "бое века"
    01:35 02.05.2015
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    По словам промоутера Пакьяо, Боба Арума, филиппинец заработает 120 миллионов долларов, а американец - 180 миллионов, при этом общий доход от проведения этого боя может составить более 500 миллионов.
    Дуэль взглядов Пакьяо и Флойда Мэйуэзера
    Дуэль взглядов Пакьяо и Мэйуэзера 
    11:48 30.04.2015
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    Перед боем знаменитые боксеры провели пресс-конференцию и традиционно устроили дуэль взглядом. Пакьяо моргнул, но потом заявил, что уверен в своей победе.
    Боксерские перчатки
    Чемпион WBC и WBA боксер Дэнни Гарсия победил Ламонта Питерсона
    09:56 12.04.2015
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    Бой, прошедший в субботу в Бруклине, завершился победой Гарсии по очкам со счетом 114-114, 115-113, 115-113. Поединок проходил на три фунта выше лимита первого полусреднего веса, поэтому титулы Гарсии на кону не стояли.
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    02:41 10.03.2018
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    Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.
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