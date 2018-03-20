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    Гвоздик не будет ждать титульный бой - промоутер

    (обновлено: )12810
    Соперником временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александра Гвоздика должен стать победитель боя Адонис Стивенсон - Баду Джек, который состоится в мае.
    Александр Гвоздик. Архивное фото
    sport.znaj.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик может провести промежуточный поединок перед боем за полноценный пояс, заявил промоутер украинца Боб Арум, передает BoxingScene.

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    "Я против того, чтобы парень сидел и ждал своего часа. У нас есть телеканал ESPN, у нас есть свободные даты, есть возможность включить парня в отличные шоу. Гвоздик не будет сидеть целый год без дела и ждать своего шанса. Хочу, чтобы мои бойцы имели возможность боксировать часто, не менее трех раз в год", — сказал Арум.

    Соперником Гвоздика должен стать победитель боя Адонис Стивенсон — Баду Джек, который состоится в мае.

    Ранее Гвоздик победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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