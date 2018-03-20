Гвоздик не будет ждать титульный бой - промоутер

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик может провести промежуточный поединок перед боем за полноценный пояс, заявил промоутер украинца Боб Арум, передает BoxingScene.

"Я против того, чтобы парень сидел и ждал своего часа. У нас есть телеканал ESPN, у нас есть свободные даты, есть возможность включить парня в отличные шоу. Гвоздик не будет сидеть целый год без дела и ждать своего шанса. Хочу, чтобы мои бойцы имели возможность боксировать часто, не менее трех раз в год", — сказал Арум.

Соперником Гвоздика должен стать победитель боя Адонис Стивенсон — Баду Джек, который состоится в мае.

Ранее Гвоздик победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.