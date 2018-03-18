Украинец Гвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBC

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Гвоздик победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Поединок, который проходил на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, продолжался все 12 раундов.

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По итогам боя судьи единогласно отдали победу украинцу: 116:112, 118:110 и 117:111.

В феврале украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. Он победил американца Брайана Вилория. Поединок за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе состоялся в американском Инглвуде.