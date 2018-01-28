Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса

Поединок продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу украинцу: 114: 114, 115: 113, 115: 113. В финале Всемирной суперсерии бокса Усик встретится с победителем боя Мурат Гассиев — Юньер Дортикос.

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По окончании схватки Усик прокомментировал бой. На вопрос о том, за счет чего получился столь зрелищный и интересный бой, Усик отметил: "Оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны соперника — это слагаемые отличного боя. Я провел тяжелейшие 12 раундов, самые тяжелые в моей жизни. Мы это проанализируем и учтем в подготовке к финалу".