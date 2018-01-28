наверх
28.01.201803:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса

    (обновлено: )48
    Украинец Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.
    Канал SuperBoxing на Youtube

    Поединок продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу украинцу: 114: 114, 115: 113, 115: 113. В финале Всемирной суперсерии бокса Усик встретится с победителем боя Мурат Гассиев — Юньер Дортикос.

    Смотрите также: Усик показал, на что способен за три дня до боя в Риге

    По окончании схватки Усик прокомментировал бой. На вопрос о том, за счет чего получился столь зрелищный и интересный бой, Усик отметил: "Оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны соперника — это слагаемые отличного боя. Я провел тяжелейшие 12 раундов, самые тяжелые в моей жизни. Мы это проанализируем и учтем в подготовке к финалу".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает