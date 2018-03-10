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    Геннадий Головкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Казахский боксер Геннадий Головкин
    WBC назвал лучшего боксера 2017 года
    09:07 10.01.2018
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    Всемирный боксерский совет назвал лучшего боксера минувшего года, лучший бой год и лучшее выступление. По версии WBC, звание лучшего боксера достоин Геннадий Головкин.
    Бой Головкина и Джейкобса
    Головкин одержал победу над Джейкобсом по очкам
    11:24 19.03.2017
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    Согласно информации, в четвертом раунде боя Головкин отправил соперника в нокдаун. Досрочно победить у казаха не вышло, но судьи единогласно отдали победу Головкину.
    Боксер Геннадий Головкин
    Боксер Головкин защитил титулы чемпиона мира по трем версиям
    03:23 11.09.2016
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    Бой, прошедший в Лондоне в ночь на воскресенье, завершился в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка. Головкин одержал победу техническим нокаутом.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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