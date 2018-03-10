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    Майрис Бриедис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Майрис Бриедис
    Поверженный соперник Усика хочет реванша
    15:50 28.01.2018
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    Майрис Бриедис заявил, что проигранный бой стал для него "дополнительной мотивацией двигаться вперед". Он надеется, что Усик даст ему шанс для ответного поединка.
    Труднейший в карьере поединок Усика. Видео
    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса 
    02:39 28.01.2018
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    Украинец Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.
    Усик прокомментировал свою победу в Риге
    Усик: это были тяжелейшие 12 раундов, самые трудные в моей жизни
    02:24 28.01.2018
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    По словам чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO Александра Усика, он с тренером проанализирует поединок и учтет в подготовке к финалу.
    Усик выстоял все 12 раундов и победил по очкам
    Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге
    01:19 28.01.2018
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    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
    Усик показал на что способен за три дня до боя в Риге. Видео
    Усик показал, на что способен за три дня до боя в Риге 
    15:19 24.01.2018
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    Украинский боксер Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис провели открытые тренировки в одном из торговых центров Риги. Каждому боксеру было отведено 30 минут на тренировку.
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    WBSS назвала дату и место боя Усика против Бриедиса
    16:40 06.12.2017
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    Чемпион мира по версии WBO Александр Усик должен провести полуфинальный бой в рамках Всемирной серии бокса против латыша Майриса Бриедиса.
    Майрис Бриедис
    Определился соперник Усика в полуфинале боксерской Лиги чемпионов
    04:12 01.10.2017
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    Бой, прошедший в субботу в Риге, завершился победой латвийского боксера Майриса Бриедиса над кубинцем Майком Пересой решением судей со счетом 116-110, 115-11, 114-112.
    Майрис Бриедис
    Бриедис победил Хука в бою за пояс чемпиона мира по версии WBC
    05:13 02.04.2017
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    Поединок, прошедший в субботу в Дортмунде, завершился в 12 раундах победой Бриедиса единогласным решением судей. Рефери из жюри боя отдали свое предпочтение 32-летнему латвийцу со счетом 118:109, 117:110, 116:111.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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