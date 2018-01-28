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    Спорт

    Поверженный соперник Усика хочет реванша

    (обновлено: )32110
    Майрис Бриедис заявил, что проигранный бой стал для него "дополнительной мотивацией двигаться вперед". Он надеется, что Усик даст ему шанс для ответного поединка.
    Майрис Бриедис
    sportacentrs.com

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира Майрис Бриедис, проигравший минувшей ночью Александру Усику, выразил надежду на проведение реванша.

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    Напомним, обладатель титулов WBO и WBC Александр Усик смог победить Бриедиса по очкам, причем с минимальной разницей. В итоге Усик вышел в финал Всемирной серии бокса. Украинец уже признался, что это были тяжелейшие раунды в его карьере. Бой также прокомментировал Владимир Кличко.

    "Надеюсь, что всем понравился наш бой. Я встретился с топ-боксером и получил бесценный опыт. Думаю, что подошел к делу хладнокровно, но в течение поединка что-то пошло не так. Это именно тот поединок, который мы можем провести снова. Надеюсь на это. Мы провели большой поединок, но теперь я хочу реванша. Тогда выясним, кто в итоге окажется победителем и чемпионом. Позади равное противостояние, но судьям со стороны было виднее. Для меня эта неудача станет лишь дополнительной мотивацией двигаться вперед", — заявил Бриедис на пресс-конференции.

    В финале Всемирной боксерской серии Усик встретится с победителем боя между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и чемпионом WBA Юньером Дортикосом. Матч состоится 3 февраля в Сочи (Россия).

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