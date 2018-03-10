В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок. Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.
Поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком проходил в ночь на 10 сентября в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle. По мнению букмекеров, украинский боксер считался явным фаворитом в поединке.
Боксер Марко Хук из Германии толкнул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе украинца Александра Усика на дуэли взглядов. Инцидент произошел во время презентации боя-открытия World Boxing Super Series.
Поединок, прошедший в субботу в Дортмунде, завершился в 12 раундах победой Бриедиса единогласным решением судей. Рефери из жюри боя отдали свое предпочтение 32-летнему латвийцу со счетом 118:109, 117:110, 116:111.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".