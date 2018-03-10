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    Марко Хук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты победного боя украинца 
    08:19 10.09.2017
    1057
    Украинский боксер Александр Усик победил немца Марко Хука в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS.
    Избиение Хука. Победный 10 раунд Усика. Видео
    Избиение Хука. Победный 10 раунд Усика 
    01:40 10.09.2017
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    В Берлине в "Макс-Шмелинг-халле" прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.
    В Берлине в Макс-Шмелинг-халле прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии
    Усик защитил пояс чемпиона WBO в Берлине
    01:25 10.09.2017
    1055
    В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок. Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.
    Поединок Усик vs Хук. Онлайн-трансляция. Видео
    Поединок Усик vs Хук. Полное видео трансляции 
    00:16 10.09.2017
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    Поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком проходил в ночь на 10 сентября в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle. По мнению букмекеров, украинский боксер считался явным фаворитом в поединке.
    Александр Усик - Марко Хук. Анонс боя 9 сентября 2017
    Победить Хука. В Берлине пройдет бой Усика
    11:36 09.09.2017
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    Ориентировочное время начала поединка между украинским боксером Александром Усиком и немцем Марко Хуком – 23:00 по киевскому времени. Дуэль взглядов сопровождалась скандалом.
    Дуэль взглядов Усика и Хука
    Хук грубо толкнул Усика на дуэли взглядов 
    23:07 06.09.2017
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    Боксер Марко Хук из Германии толкнул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе украинца Александра Усика на дуэли взглядов. Инцидент произошел во время презентации боя-открытия World Boxing Super Series.
    Александр Усик и Марко Хук
    Победить Хука. Стали известны город и дата поединка Усика
    20:33 11.07.2017
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    Бой с немцем Марко Хуком пройдет 9 сентября в Киеве. Александр Усик объяснил свой выбор тем, что именно поединок против Хука жаждали увидеть его болельщики.
    Майрис Бриедис
    Бриедис победил Хука в бою за пояс чемпиона мира по версии WBC
    05:13 02.04.2017
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    Поединок, прошедший в субботу в Дортмунде, завершился в 12 раундах победой Бриедиса единогласным решением судей. Рефери из жюри боя отдали свое предпочтение 32-летнему латвийцу со счетом 118:109, 117:110, 116:111.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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