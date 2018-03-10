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    боксеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Александр Усик
    У Усика резко высказались по поводу политики перед боем с россиянином
    02:41 10.03.2018
    390
    Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.
    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее 
    01:36 18.02.2018
    700
    В субботу украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. В интернете появилось видео танца именинника с Александром Усиком.
    Ломаченко о своем сопернике: мне нужен его скальп. Видео
    Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится" 
    03:40 11.02.2018
    362
    Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на встрече с фанатами рассказал о переговорах по бою с американцем Хорхе Линаресом.
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Как россиянин Гассиев победил кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS 
    05:58 04.02.2018
    2293
    В ночь на воскресенье в Сочи россиянин Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.
    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым. Видео
    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым 
    03:15 04.02.2018
    8116
    Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Определился соперник Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии
    01:27 04.02.2018
    842
    Бой между Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосой в Сочи завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде. В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.
    Федор Чудинов (Россия) после победы над Тимо Лайне (Финляндия) (слева)
    Российский боксер защитил титул чемпиона WBA International
    23:33 03.02.2018
    572
    Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завершился победой Федора Чудинова техническим нокаутом – фин Тимо Лайне отказался выходить на восьмой раунд.
    Денис Лебедев (Россия). Архивное фото
    Российского боксера лишили титула чемпиона мира
    22:49 01.02.2018
    1671
    Согласно решению WBA, победитель Всемирной боксерской суперсерии, финал которой пройдет 11 мая, должен начать обязательные переговоры о бое с командой Лебедева с 13 мая, и у сторон будет 30 дней, чтобы прийти к соглашению.
    Труднейший в карьере поединок Усика. Видео
    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса 
    02:39 28.01.2018
    7179
    Украинец Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.
    Усик прокомментировал свою победу в Риге
    Усик: это были тяжелейшие 12 раундов, самые трудные в моей жизни
    02:24 28.01.2018
    759
    По словам чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO Александра Усика, он с тренером проанализирует поединок и учтет в подготовке к финалу.
    Усик выстоял все 12 раундов и победил по очкам
    Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге
    01:19 28.01.2018
    870
    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
    Ломаченко показал Беленюку, что умеет бороться. Видео
    Ломаченко показал Беленюку, как умеет бороться 
    23:40 27.01.2018
    688
    Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
    Усик показал на что способен за три дня до боя в Риге. Видео
    Усик показал, на что способен за три дня до боя в Риге 
    15:19 24.01.2018
    634
    Украинский боксер Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис провели открытые тренировки в одном из торговых центров Риги. Каждому боксеру было отведено 30 минут на тренировку.
    Василий Ломаченко
    Ломаченко отстоял пояс чемпиона мира по версии WBO
    06:54 10.12.2017
    2279
    Украинский спортсмен защитил свое звание - после шестого раунда из-за отказа своего соперника продолжать поединок победа была присуждена Ломаченко. Бой проходил с преимуществом украинца.
    Трансляция боя украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильерме Ригондо. Видео
    Бой украинца Ломаченко и кубинца Ригондо в Нью-Йорке 
    06:04 10.12.2017
    10726
    В 6 утра по Киеву в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо, которые оспаривали чемпионский пояс WBO.
    Боксерские перчатки
    Российский боксер завоевал пояса WBO International и IBF Intercontinental
    00:17 10.12.2017
    729
    Субботний бой в рамках вечера бокса в Назрани был остановлен рефери в шестом раунде. Для 25-летнего россиянина победа стала 12-й на профессиональном ринге (5 нокаутом) при одном поражении.
    Российский боксер Игорь Михалкин. Архивное фото
    Боксер из РФ, лишенный наград из-за мельдония, отстоял в бою титул чемпиона IBO
    02:19 03.12.2017
    395
    Бой, прошедший в субботу во Франции, продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина Игоря Михалкина по очкам. После боя с Нгумбу на счету 32-летнего российского боксера 21 победа (9 нокаутом) при одном поражении.
    Устинов проиграл Чарру в бою за титул WBA в супертяжелом весе. Видео
    Российский боксер Устинов проиграл бой за титул чемпиона WBA 
    02:30 26.11.2017
    1239
    Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
    Дмитрий Бивол (Россия)
    Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA
    00:55 05.11.2017
    156
    Бой, проходивший в Монако и рассчитанный на 12 раундов, завершился победой россиянина Дмитрия Бивола техническим нокаутом австралийца Трента Броадхерста в первом раунде.
    Бокс - Джозеф Паркер и Хьюги Фьюри во время процедуры взвешивания, Манчестер, Великобритания. Архивное фото
    Паркер одержал победу над Фьюри в чемпионском поединке за пояс WBO
    02:13 24.09.2017
    309
    Поединок, прошедший в Манчестере, продолжался 12 раундов и завершился победой 25-летнего Джозефа Паркера по очкам. Счет судейских записок - 118:110, 118:110, 114:114.
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    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее 
    01:36 18.02.2018
    700
    В субботу украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. В интернете появилось видео танца именинника с Александром Усиком.
    Александр Усик
    У Усика резко высказались по поводу политики перед боем с россиянином
    02:41 10.03.2018
    390
    Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.
    Ломаченко о своем сопернике: мне нужен его скальп. Видео
    Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится" 
    03:40 11.02.2018
    362
    Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на встрече с фанатами рассказал о переговорах по бою с американцем Хорхе Линаресом.
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