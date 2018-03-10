Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Бой между Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосой в Сочи завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде. В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.
Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завершился победой Федора Чудинова техническим нокаутом – фин Тимо Лайне отказался выходить на восьмой раунд.
Согласно решению WBA, победитель Всемирной боксерской суперсерии, финал которой пройдет 11 мая, должен начать обязательные переговоры о бое с командой Лебедева с 13 мая, и у сторон будет 30 дней, чтобы прийти к соглашению.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Бой, прошедший в субботу во Франции, продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина Игоря Михалкина по очкам. После боя с Нгумбу на счету 32-летнего российского боксера 21 победа (9 нокаутом) при одном поражении.
Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
Двое зрителей выбежали на ринг и атаковали голландского кикбоксера Мертела Гронхарта после того, как он нокаутировал своего соперника Арута Григоряна. Поединок состоялся в рамках вечера боев Glory 42 в Париже.
Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, которым в ночь с субботы на воскресенье предстоит провести свои очередные поединки на профессиональном ринге в рамках одного вечера, обратились к болельщикам.