Бой, прошедший в субботу в Бруклине, завершился победой Гарсии по очкам со счетом 114-114, 115-113, 115-113. Поединок проходил на три фунта выше лимита первого полусреднего веса, поэтому титулы Гарсии на кону не стояли.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.