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    Поветкин нокаутировал Прайса и защитил свои пояса

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    Бой Поветкина и Прайса проходил в андеркарде поединка чемпиона в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа и обладателя пояса WBO новозеландцем Джозефа Паркера.
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, нокаутировав британца Дэвида Прайса.

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    Бой в Кардиффе завершился в пятом раунде.

    На счету россиянина стало 34 победы при одном поражении.

    Встреча Поветкина и Прайса проходила в андеркарде объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

    Россиянин является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона WBA.

    Напомним, в минувшем году Поветкин победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental.

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