Поветкин нокаутировал Прайса и защитил свои пояса

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, нокаутировав британца Дэвида Прайса.

Бой в Кардиффе завершился в пятом раунде.

На счету россиянина стало 34 победы при одном поражении.

Встреча Поветкина и Прайса проходила в андеркарде объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

Россиянин является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона WBA.

Напомним, в минувшем году Поветкин победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental.