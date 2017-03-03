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    Российский боксер Поветкин отстранен WBC на неопределенный срок

    (обновлено: )15210
    Согласно рещению Всемирного боксерского совета российский боксер в супертяжелом весе Александр Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов.
    Александр Поветкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Российский боксер в супертяжелом весе Александр Поветкин, проваливший допинг-тест, отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов, сообщается в пресс-релизе организации.

    Александр Поветкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

    Поветкин 21 мая должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до боя стало известно, что проба российского боксера дала положительный результат на мельдоний

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    В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира. В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста на остарин у российского боксера.

    "В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года, господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

    Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что российского боксера Александра Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета.

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