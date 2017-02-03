Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

Сергей Смышляев, Р-Спорт, для РИА Новости Украина

Президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в четверг заявил агентству "Р-Спорт", что допинг-проба Б российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, но его же проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, "чистая".

Запутанная история

Данная не самая приятная для российского спорта история началась еще в конце 2016 года. Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В итоге поединок со Стиверном не состоялся, а 37-летний Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой с французом Йоанном Дюопа, в котором победил нокаутом. Интересен тот факт, что проба Поветкина от 13 декабря не показала следов остарина, а Рябинский сравнил происходящее с весенним делом по мельдонию.

"Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году, – заявил тогда Рябинский. – Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права".

Месяц ожиданий

Что касается вскрытия пробы Б, то сроки переносились не раз, в итоге от первоначальной даты, 5 января, до реального вскрытия пробы прошел почти месяц. Российских любителей бокса вновь ждали не слишком позитивные новости.

"Подтвердили наличие остарина в пробе Б, но мы так и ожидали, потому что это тот же самый биологический материал. При этом есть независимая проба из лаборатории в Лозанне, результат в ней "чистый". Говорить о дисквалификации и завершении карьеры (Поветкина) рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разных пробы. Будем разбираться", – сказал Рябинский агентству "Р-Спорт".

Как отметил экс-промоутер Поветкина Владимир Хрюнов, определенным людям не выгодно наличие такого сильного боксера в супертяжелом дивизионе, поэтому не стоит исключать влияния "темных сил".

"Моя личная версия, что идет борьба темных сил с боксером Поветкиным, – заявил Хрюнов агентству "Р-Спорт" по телефону. – И то количество обстоятельств, которое сложилось "до", оно доказывает это. Просто не очень кому-то нужно наличие такого сильного боксера в супертяжелом дивизионе сейчас. Но у Александра сильный промоутер, сильная команда адвокатов, они вступили в суд, никто этот вопрос так не оставит. Думаю, что разбирательство будет длиться еще очень долго".

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Сложившаяся ситуация вызвала новую волну разговоров о возможном завершении карьеры Поветкиным, но большинство экспертов сошлось во мнении, что о таком исходе говорить еще рано. По словам бывшего чемпиона IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского, Поветкин обязательно продолжит боксировать.

"Я с Сашей (Поветкиным) очень хорошо дружу и сомневаюсь, что у него мог быть запрещенный препарат. Я более чем уверен, что проба в Лозанне вызывает больше доверия, в ее правильности сомневаться не стоит. Не знаю, как проба дала положительный результат, что произошло", – сказал Трояновский по телефону.

"При любом раскладе я уверен, что завершения карьеры не будет. Саша в хорошей форме и с большим желанием дальше продолжит выступать. Мы еще посмотрим, как он боксирует. Я уверен, что Андрей Рябинский с Александром отстоят свои права и докажут чистоту Поветкина, даже не сомневаюсь в этом", – добавил Трояновский.

Известный боксер, чемпион WBC "в отпуске" в первом тяжелом весе Григорий Дрозд и вовсе подчеркнул, что подобная доза частиц запрещенного препарата, которая была обнаружена в допинг-пробе Поветкина, как правило, не считается допингом.

"Пробы А и Б берутся в один момент, просто это две разных емкости. Если проба А была положительной — триллионная доля там, 12 нулей. Насколько помню, после десяти нулей смотреть прекращают, уже считают, что "чистая" проба. А тут двенадцать нашли — очевидно, что проба Б могла быть с такими же нулями, с такими же частицами. Изначально, на мой взгляд, нельзя считать, что проба А — допинг, потому что такие маленькие доли, как правило, не фиксируются в таких микроразмерах", – сказал Дрозд по телефону.

"Недоверие к лаборатории понятно"

Свое мнение по данной ситуации высказал и экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов, отметивший, что только абсолютно некомпетентный человек мог бы принимать остарин перед соревнованиями, а команда Поветкина состоит из профессионалов.

"Остарин, он же МК2866, — это довольно современный и раскрученный допинг из группы "селективных модуляторов андрогеновых рецепторов", но применять его перед соревнованиями будут разве что "чайники". Препарат работает примерно как стероиды, но в отличие от них не "светится" на допинг-контроле в течение месяцев. Тем не менее трудно предположить, что Поветкин мог принимать его перед боем. Это могло бы означать, что в его команде просто нет ни одного мало-мальски грамотного специалиста, а это совсем не так", — сказал Дурманов по телефону.

Дурманов также отметил, что недоверие команды российского боксера к лаборатории в Лос-Анджелесе понятно.

"Озабоченность команды Поветкина и их недоверие к лаборатории в Лос-Анджелесе совершенно понятны. Главная причина: медицинская служба Поветкина — это квалифицированные люди, а сам Поветкин крайне аккуратен в плане фармакологической дисциплины", — добавил собеседник агентства.

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