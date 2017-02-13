Присяжные посчитали, что Поветкин принимал мельдоний

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Команда Александра Поветкина проиграла судебное заседание с присяжными заседателями в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк, по утверждению присяжных россиянин принимал мельдоний в запрещенный период, сообщил агентству "Р-Спорт" глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали россиянина. На данный момент в Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между сторонами Поветкина и Уайлдера.

Суд рассматривает два дела одновременно — совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся), и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).

"Присяжные вынесли решение против нас, это еще не решение суда. Судья примет решение позже. Он может принять это решение присяжных, а может и не принять. Эпизод с присяжными мы проиграли. Теперь будем смотреть, какое решение вынесет суд, и если оно нас не устроит, будем подавать апелляцию. Присяжные рассматривали вопрос, принимал ли Поветкин мельдоний в запрещенных период. По их мнению, принимал, хотя это не так", — сказал Рябинский по телефону.

Напомним, Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге победил француза Йоанна Дюопа. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась "чистой". Проба Б должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории в Лос-Анджелесе, но вскрытие перенесли на неопределенный срок.