Спорт
RSS

Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено

(обновлено: )79
Сторона Поветкина отложила вскрытие пробы и ожидает альтернативной даты от лаборатории. Ранее Всемирный боксерский совет сообщил, что проба должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Александр Поветкин
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Запланированное на 5 января вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина, перенесли, сообщает издание ESPN.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой Кайей провели день на пляже в Майами
@klitschkopanettiere
Семейный отдых Владимира Кличко в Майами

Как сообщил источник, сторона Поветкина отложила вскрытие пробы и теперь ждет альтернативной даты от лаборатории.

Как сообщил ранее Всемирный боксерский совет, проба должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Напомним, Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Сперва он должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась "чистой".

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Новогоднее застолье: исхудавшее праздничное меню. Инфографика
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
Стрельба нардепа Пашинского