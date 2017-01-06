Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Запланированное на 5 января вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина, перенесли, сообщает издание ESPN.

Как сообщил источник, сторона Поветкина отложила вскрытие пробы и теперь ждет альтернативной даты от лаборатории.

Как сообщил ранее Всемирный боксерский совет, проба должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Напомним, Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Сперва он должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась "чистой".