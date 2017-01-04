Кинг заявил о потере около $2 млн из-за отмены боя Поветкин - Стиверн

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина, Елена Соболь. Команда супертяжеловеса Бермейна Стиверна потеряет около двух миллионов долларов из-за отмененного боксерского поединка с россиянином Александром Поветкиным. Об этом агентству "Р-Спорт" сообщил промоутер Дон Кинг.

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман 17 декабря сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. Помимо ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. В итоге Поветкин вышел на ринг с запасным боксером Дюопа, которого нокаутировал.

Позже Кинг, представляющий интересы канадца, заявил, что еще не принял решения, будет ли судиться с главой промоутерской компании "Мир бокса" Андреем Рябинским из-за сорванного поединка.

"После всего Стиверн был очень сильно разочарован. Он потерял 1,5 миллиона долларов. Плюс мы потеряли те деньги, которые вложили в его подготовку, — около 300-400 тысяч долларов. Мы проиграли торги, мы вложились в подготовку, в перелеты, в визы для всей команды. Также мы потеряли деньги, которые должны были получить после боя. Все те потери, которые произошли, — это просто катастрофа! Не могу предсказать, что произойдет в будущем с этим боем. В этой ситуации мы жертвы, она нас очень серьезно ранила. Как с точки зрения денег, так и морально", — сказал Кинг по телефону.

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В то же время Кинг ушел от прямого ответа на вопрос о том, означает ли ситуация с допингом конец карьеры российского боксера. "На самом деле не знаю. Учитывая то, что WBC должны сохранять чистоту боев, которые они санкционируют и проводят, в случае доказательства его виновности они должны будут отстранить его на несколько лет", — сказал знаменитый промоутер.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство по новому делу российского боксера Александра Поветкина "в связи с открывшимися обстоятельствами" ожидается в 2017 году.