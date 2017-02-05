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    Поветкина исключили из рейтингов WBC - Сулейман

    (обновлено: )11601
    Согласно информации президента WBC Маурисио Сулеймана, решение по допинговому делу российского боксера Александра Поветкина будет вынесено на следующей неделе.
    Российский боксер Александр Поветкин
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. Российского боксера Александра Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом заявил агентству "Р-Спорт" президент WBC Маурисио Сулейман.

    Александр Поветкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

    Как сообщается, решение по допинговому делу Поветкина вынесут на следующей неделе.

    Напомним, Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге победил француза Йоанна Дюопа. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась "чистой". Проба Б должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории в Лос-Анджелесе, но вскрытие перенесли на неопределенный срок.

    "Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет", — сообщил Сулейман по телефону.

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