Вскрытие допинг-пробы Поветкина состоится 1 февраля

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что вскрытие пробы Б российского боксера Александра Поветкина состоится 1 февраля, информирует Р-Спорт.

"Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б", — сказал Сулейман по телефону.

По его словам, вскрытие состоится 1 февраля: "Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений".

Напомним, Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге победил француза Йоанна Дюопа. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась "чистой". Проба Б должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории в Лос-Анджелесе, но вскрытие перенесли на неопределенный срок.