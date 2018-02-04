Тяжелый нокаут кубинца в бое с Гассиевым в полуфинале WBSS

Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде. В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком. Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

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На пресс-конференции после боя Гассиев посвятил свою победу своему брату, у которого недавно было день рождения.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков, это мой первый объединительный бой. У моего брата 1 февраля был день рождения, и эта победа для него", — сказал Гассиев после боя.