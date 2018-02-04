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    Определился соперник Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии

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    Бой между Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосой в Сочи завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде. В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Чемпион IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.

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    Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

    В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком. Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

    Эта победа стала 26-й для 24-летнего Гассиева в 26 боях (19 нокаутов). 31-летний Дортикос потерпел первое поражение при 22 победах (21 нокаут).

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мурат Гассиев (Россия)

    Ранее сообщалось, что россиянин Федор Чудинов провел успешную защиту своего титула WBA International во втором среднем весе в бою с финном Тимо Лайне.

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