наверх
04.02.201802:16
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Российский боксер защитил титул чемпиона WBA International

    (обновлено: )41420
    Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завершился победой Федора Чудинова техническим нокаутом – фин Тимо Лайне отказался выходить на восьмой раунд.
    Федор Чудинов (Россия) после победы над Тимо Лайне (Финляндия) (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Россиянин Федор Чудинов провел успешную защиту своего титула WBA International во втором среднем весе в бою с финном Тимо Лайне.

    Труднейший в карьере поединок Усика. Видео
    Канал Jordan BL на Youtube
    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса

    Смотрите также: Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

    Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA кубинцем Юниером Дортикосом, завершился победой Чудинова техническим нокаутом – Лайне отказался выходить на восьмой раунд.

    Для экс-чемпиона WBA (Super) Чудинова эта победа стала 17-й на профессиональном ринге при двух неудачах. Лайне потерпел десятое поражение при 21 победе.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Федор Чудинов (Россия) и Тимо Лайне (Финляндия)

    Ранее сообщалось, что чемпион мира WBO и WBC Александр Усик в бою против Майриса Бриедиса переписал историю мирового бокса. Одержав победу в Риге, украинец побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сейм Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Глава партии "Возрождение", нардеп Виктор Бондарь
    Украина клянчит новый транш у МВФ