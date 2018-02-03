Российский боксер защитил титул чемпиона WBA International

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Россиянин Федор Чудинов провел успешную защиту своего титула WBA International во втором среднем весе в бою с финном Тимо Лайне.

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Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA кубинцем Юниером Дортикосом, завершился победой Чудинова техническим нокаутом – Лайне отказался выходить на восьмой раунд.

Для экс-чемпиона WBA (Super) Чудинова эта победа стала 17-й на профессиональном ринге при двух неудачах. Лайне потерпел десятое поражение при 21 победе.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Федор Чудинов (Россия) и Тимо Лайне (Финляндия)

Ранее сообщалось, что чемпион мира WBO и WBC Александр Усик в бою против Майриса Бриедиса переписал историю мирового бокса. Одержав победу в Риге, украинец побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда.