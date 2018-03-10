Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
Менеджеры Чарра считают, что было нарушено одно из правил: для консультации с врачом рефери подошел не к синему углу, где находились медпредставитель Чарра, а к красному углу, в котором расположилась команда Кличко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".