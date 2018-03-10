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    Мануэль Чарр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Устинов проиграл Чарру в бою за титул WBA в супертяжелом весе. Видео
    Российский боксер Устинов проиграл бой за титул чемпиона WBA 
    02:30 26.11.2017
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    Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
    Поединок Мануэля Чарра и Виталия Кличко
    Бывший соперник Кличко ранен в немецкой закусочной
    13:28 02.09.2015
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    Немецкий боксер Мануэль Чарр получил ранения во время посещения закусочной в городе Эссен. Ему сделали срочную операцию.
    Александр Поветкин (справа) и Мануэль Чарр
    Поветкин нокаутировал Чарра в седьмом раунде
    11:33 31.05.2014
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    Российский боксер Александр Поветкин одержал победу нокаутом над немцем Мануэлем Чарром в бою, который прошел в Лужниках и был для Поветкина первым после прошлогоднего поражения от Владимира Кличко.
    Виталий Кличко и Мануэль Чарр
    Чарр подал протест на исход боя с Виталием Кличко
    20:03 11.09.2012
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    Менеджеры Чарра считают, что было нарушено одно из правил: для консультации с врачом рефери подошел не к синему углу, где находились медпредставитель Чарра, а к красному углу, в котором расположилась команда Кличко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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