наверх
07.03.201811:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Германии шоу британского музыканта перенесли из-за жаворонков

    (обновлено: )51
    Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана из-за опасений за местную популяцию птиц в Эссене решили перенести шоу в Дюссельдорф. Выступление пройдет 22 июля.
    Актер, певец, музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Концерт британского музыканта Эда Ширана в аэропорту немецкого города Эссен решили перенести в Дюссельдорф из-за опасений, что мероприятие может негативно повлиять на популяцию жаворонков, сообщает издание Local.

    Ирина Билык об агрессии России и оккупации Крыма. Видео
    Канал на Youtube Zaxid.Net
    Билык о России и Крыме. Дошло ли до радикалов, о чем сказала артистка?

    Концерт должен был состояться 22 июля. Организаторы знали о том, что в аэропорту Эссена проживают от восьми до девяти пар жаворонков редкого вида, который находится под защитой немецкого правительства.

    Изначально предполагалось переселить пернатых, однако эта задумка вызвала протесты со стороны экологов. Поэтому организаторы концерта Ширана приняли решение перенести шоу в другой город.

    Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом 2017 года. Как говорится в докладе Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Divide стал самым продаваемым во всем мире за год и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рекламная вывеска с надписью "Газпром" на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие