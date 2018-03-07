В Германии шоу британского музыканта перенесли из-за жаворонков

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Концерт британского музыканта Эда Ширана в аэропорту немецкого города Эссен решили перенести в Дюссельдорф из-за опасений, что мероприятие может негативно повлиять на популяцию жаворонков, сообщает издание Local.

Концерт должен был состояться 22 июля. Организаторы знали о том, что в аэропорту Эссена проживают от восьми до девяти пар жаворонков редкого вида, который находится под защитой немецкого правительства.

Изначально предполагалось переселить пернатых, однако эта задумка вызвала протесты со стороны экологов. Поэтому организаторы концерта Ширана приняли решение перенести шоу в другой город.

Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом 2017 года. Как говорится в докладе Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Divide стал самым продаваемым во всем мире за год и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You.