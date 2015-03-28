наверх
10.03.201802:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Прокурор счел действия пилота A320 "непредумышленным убийством"

    Тема:

    Крушение Airbus A320 во Франции (114)

    (обновлено: )210
    В соответствии с правовыми нормами убийство является умышленным лишь в том случае, когда можно говорить о "сознательном намерении убить", утверждает прокурор.
    На месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    REUTERS Emmanuel Foudrot

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прокурор Марселя Брис Робен заявил в субботу, что действия второго пилота потерпевшего крушение лайнера А320 Андреаса Лубитца квалифицируются как "непредумышленное убийство", сообщает французская ежедневная газета Provence.

    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 в районе французских Альп
    REUTERS French Interior Ministry
    Спасатели на месте крушения самолета Airbus A320 во Франции

    Полученные следствием улики свидетельствуют, что Лубитц скрывал от авиакомпании Germanwings свои проблемы со здоровьем. Прокуратура Марселя ранее заявила, что пилот подозревается в умышленном уничтожении воздушного судна.

    "Мы почти изменили квалификацию, я думал об этом, но в итоге мы оставили определение "непредумышленное убийство", — рассказал Робен в эксклюзивном интервью изданию.

    По его словам, действия Лубитца представляют собой "спонтанное желание уничтожить этот самолет". В соответствии с правовыми нормами убийство является умышленным лишь в том случае, когда можно говорить о "сознательном намерении убить", утверждает прокурор.

    Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек. По данным следователей, пилот рейса вышел из кабины на несколько минут в туалет. Вновь открыть дверь кабины пилотов ему не удалось, так как она оказалась заблокирована изнутри. Командир настойчиво просил второго пилота Андреаса Лубитца открыть ему дверь. Пока второй пилот направил самолет к земле по непонятным причинам, командир экипажа пытался взломать дверь и предотвратить авиакатастрофу, однако сделать этого не смог.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине