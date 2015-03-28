Прокурор счел действия пилота A320 "непредумышленным убийством"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прокурор Марселя Брис Робен заявил в субботу, что действия второго пилота потерпевшего крушение лайнера А320 Андреаса Лубитца квалифицируются как "непредумышленное убийство", сообщает французская ежедневная газета Provence.

Полученные следствием улики свидетельствуют, что Лубитц скрывал от авиакомпании Germanwings свои проблемы со здоровьем. Прокуратура Марселя ранее заявила, что пилот подозревается в умышленном уничтожении воздушного судна.

"Мы почти изменили квалификацию, я думал об этом, но в итоге мы оставили определение "непредумышленное убийство", — рассказал Робен в эксклюзивном интервью изданию.

По его словам, действия Лубитца представляют собой "спонтанное желание уничтожить этот самолет". В соответствии с правовыми нормами убийство является умышленным лишь в том случае, когда можно говорить о "сознательном намерении убить", утверждает прокурор.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек. По данным следователей, пилот рейса вышел из кабины на несколько минут в туалет. Вновь открыть дверь кабины пилотов ему не удалось, так как она оказалась заблокирована изнутри. Командир настойчиво просил второго пилота Андреаса Лубитца открыть ему дверь. Пока второй пилот направил самолет к земле по непонятным причинам, командир экипажа пытался взломать дверь и предотвратить авиакатастрофу, однако сделать этого не смог.