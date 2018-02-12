Смерть на взлете. Катастрофа Ан-148 в РФ: все подробности трагедии

РИА Новости Украина

В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск. Самолет пропал с радаров через несколько минут после вылета из "Домодедово".

На борту самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа: все погибли.

По предварительным данным, украинцев не было на борту Ан-148 в Московской области.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц", оно передано Главному следственному управлению ведомства, пишут РИА Новости.

Катастрофа Ан-148 в Московской области стала второй по счету. Первая аналогичная трагедия, но с меньшим количеством жертв, произошла 5 марта 2011 года в Белгородской области. Самолет разбился в 140 км от Воронежа вскоре после взлета. Пилот резко увеличил скорость (превышение составило 110 километров в час), после чего у самолета загорелись двигатели. Предполагалось, что скорость была превышена из-за неверных показаний приборов.

REUTERS Maxim Shemetov На месте крушения Ан-148

Крушение

Представитель Росавиации сообщил, что связь с экипажем самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово".

"В 14:21 по московскому времени из аэропорта "Домодедово" вылетел самолет Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья", — заявили в Росавиации.

Спустя некоторое время МЧС РФ подтвердило информацию о крушении самолета Ан-148.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.

REUTERS Sergei Karpukhin На месте крушения Ан-148

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Правительственная комиссия и оперативные штабы

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148.

"Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ", — сообщил Песков.

Президент также выразил глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе.

В Саратове и московском аэропорту "Домодедово" в связи с авиакатастрофой создали оперативные штабы.

REUTERS Maxim Shemetov Ан-148 авиакатастрофа крушение

"Черные ящики"

Вскоре на месте катастрофы обнаружили бортовой самописец, рассказал начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин во время селекторного совещания.

Найденный "черный ящик" оказался параметрическим, то есть в нем содержатся данные о параметрах полета. Вскоре представитель оперативного штаба на месте сообщил, что обнаружен и второй "черный ящик". Он находится в удовлетворительном состоянии.

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На данный момент поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье завершена.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее сообщил, что полный осмотр места крушения займет несколько дней.

Список погибших

На сайте МЧС России опубликован полный список пассажиров и членов экипажа Ан-148 "Саратовских авиалиний", который разбился сегодня в Раменском районе Подмосковья.

В списке указаны 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Одному из пассажиров разбившегося самолета — Илье Ставскому в день трагедии исполнилось 33 года.

Также на борту самолета Ан-148 находились трое детей. Самый старший — Илья Полетаев — ему исполнилось уже 17 лет. Жене Ливанову было 12 лет. Самая младшая — Надя Красова. Ей было всего 5 лет.

Почти все пассажиры были жителями Оренбургской области.

По предварительным данным, на борту находились также два иностранца — жители Швейцарии и Азербайджана. Община азербайджанцев Орска подтвердила гибель бизнесмена из Азербайджана на Ан-148.

Также, по данным региональных властей, на борту Ан-148 могла быть супруга экс-заместителя главы оренбургского города Орск Антонина Козупица.

В то же время житель Сочи Максим Коломейцев, планировавший отметить свой 37-й день рождения в Орске, рассказал, что чудом не попал на борт самолета, потерпевшего крушение. По словам Коломейцева, в воскресенье он планировал вместе с девушкой отпраздновать день рождения в Орске, откуда он родом и где сейчас живут его родители, там же Максим хотел забрать новый автомобиль, который должен был прийти в салон 10 февраля. Однако неделю назад из компании позвонили и сказали, что машина задерживается и будет в Орске только 18 февраля.

REUTERS Sergei Karpukhin На месте крушения Ан-148

"В итоге я билеты все аннулировал, купил новые билеты, на 19 февраля, уже на рейс Сочи-Москва-Оренбург, оттуда друг встретит, потому что не было подходящего рейса. Потерял около 10 тысяч рублей, но я к этому нормально отношусь… О трагедии узнал, когда катался на лыжах на Красной Поляне, отмечал день рождения", — сообщил Коломейцев.

Версии трагедии

Следователи сейчас выясняют, кто в Домодедово готовил к полету потерпевший катастрофу самолет Ан-148, допрашивают сотрудников аэропорта и диспетчерской службы.

По данным СК, никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа разбившегося самолета Ан-148 не поступало. Прокуроры заявили, что самолет имел сертификат летной годности сроком до 1 июня.

В Саратовской транспортной прокуратуре заявили, что замечаний к состоянию рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 при проведении оперативного технического обслуживания не имелось. Техники, осматривавшие самолет, находились на его борту в момент катастрофы.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" заявила, что второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян имел 812 часов налета, а командир разбившегося самолета Валерий Губанов — 5 тысяч часов налета, из них 2800 — на Ан-148.

REUTERS Stringer На месте крушения Ан-148

Входящий в комитет Госдумы по транспорту и строительству депутат Александр Старовойтов (ЛДПР) сказал, что рано говорить о запрете эксплуатации модели самолета Ан-148, которую начали использовать в 2009 году, так как пока неизвестны причины авиакатастрофы.

Очевидцы о моменте катастрофы

Очевидцы крушения самолета Ан-148 в Подмосковье рассказали, что видели и слышали в момент авиакатастрофы. Так, по словам продавца сельского магазина из близлежащего села Никитское, падение самолета сопровождалось громким звуком.

"Был громкий звук, я подумала, что-то на крышу свалилось, товары на полках задрожали", — сказала она.

Другая местная жительница, которая утверждает, что видела все своими глазами, заявила, что самолет развалился еще в воздухе. "Он упал на землю уже по частям", — сказала женщина.

В Оренбургской области понедельник станет днем траура по погибшим при крушении Ан-148.