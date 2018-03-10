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    Airbus-321

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    На месте крушения российского самолета в Египте
    В Британии назвали имя подозреваемого в причастности к крушению А321 - СМИ
    21:46 08.11.2015
    1545Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Согласно информации, руководство разведки считает, что самолет, на борту которого были 224 пассажира, разбился из-за бомбы, собранной силами ячейки ИГ на Синайском полуострове.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Египетские специалисты заявляют о возможном взрыве в А321 - СМИ
    15:39 08.11.2015
    1011Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Согласно информации источника со стороны Египта в комиссии, показания измерений и анализ звука с записей "черного ящика" свидетельствуют о том, что в самолете была бомба.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Анализ обломков A321 говорит о разрушении лайнера в воздухе - следствие
    22:07 07.11.2015
    301Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам главы комиссии по расследованию катастрофы российского А-321 Аймана аль-Мукаддама, обломки российского самолета были разбросаны на 13 километров, что свидетельствует о разрушении самолета воздухе.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Guardian: сбить Airbus-321 на такой высоте невозможно
    16:20 01.11.2015
    2559Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Появляется все больше информации о людях, погибших в авиакатастрофе Airbus-321 на Синае - для кого-то из них это был первый полет на самолете, кто-то отмечал годовщину свадьбы, а кто-то выполнял данное любимой женщине обещание.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Рейс с телами жертв крушения А-321 прибудет в Пулково в ночь на понедельник
    15:10 01.11.2015
    977Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Согласно информации, вылет самолета из Египта в петербургский аэропорт Пулково запланирован после 22.00 по Киеву воскресенья, а прибытие ожидается к 01.00-03.00 по Киеву понедельника.
    Российский самолет потерпел крушение на Синайском полуострове
    Посольство РФ в Египте: выживших в авиакатастрофе нет
    15:52 31.10.2015
    2547Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Все пассажиры рейса 9268 Когалымавиа Шарм-эш-Шейх - Петербург погибли. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что "на данный момент не имеют информации о выживших в крушении самолета".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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