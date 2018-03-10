По словам главы комиссии по расследованию катастрофы российского А-321 Аймана аль-Мукаддама, обломки российского самолета были разбросаны на 13 километров, что свидетельствует о разрушении самолета воздухе.
Появляется все больше информации о людях, погибших в авиакатастрофе Airbus-321 на Синае - для кого-то из них это был первый полет на самолете, кто-то отмечал годовщину свадьбы, а кто-то выполнял данное любимой женщине обещание.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.