наверх
10.03.201817:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ансамбль песни и пляски Российской армии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Концерт ансамбля имени Александрова
    Ансамбль Александрова собирается на первые после авиакатастрофы гастроли
    18:08 27.03.2017
    113Крушение Ту-154. Расследование
    По словам главы продюсерской компании Armoni Ахмета Экши, в Стамбуле запланировано два концерта – 7 апреля для официальных лиц, 8 апреля для широкой публики
    Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
    Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Справка
    14:24 25.12.2016
    1876Крушение Ту-154. Расследование
    Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России.
    Артисты ансамбля песни и пляски Российской армии. Архивное фото
    Минобороны Эстонии запретило выступление ансамбля Российской армии
    05:55 05.03.2016
    243
    Министр обороны Эстонии Ханнес Хансо пояснил запрет на въезд ансамбля тем, что между странами приостановлено военное сотрудничество. Это уже второй запрет со стороны Эстонии на выступление российских артистов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги