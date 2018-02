Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана

BEN STANSALL/AFP

Авиакатастрофа в Иране

Пассажирский самолет потерпел крушение в иранской провинции Исфахан, на борту находилось 66 человек, по предварительной информации, все они погибли, сообщают многие мировые СМИ.

"Крушение ATR-72 авиалиний Aseman Airlines знаменует собой очередную авиакатастрофу со смертельным исходом в Иране, который в течение многих лет был лишен возможности покупать запчасти, необходимые для нормального обслуживания самолетов, из-за западных санкций", — пишет USA Today.

Как отмечает New York Post, авиакомпания отвергла возможность технических неполадок и связала крушение с суровыми погодными условиями в регионе, однако, по информации местных СМИ, несколько лет назад самолет совершил аварийную посадку именно из-за технических проблем. Кроме того, по данным New York Times, самолеты Aseman Airlines разбивались в 1994 году и 2008 году, после чего ЕС запретил авиакомпании совершать рейсы на территории Европы. Independent напоминает, что после подписания ядерной сделки Иран начал частичное обновление авиапарка, подписав контракты с Airbus и Boeing.

Перепалка Нетаньяху и Зарифа

Многие зарубежные СМИ обратили внимание на "обмен любезностями" между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нетаньяху использовал воскресное утро для своей резкой речи, которую участники конференции слушали, затаив дыхание, и привнес на мероприятие широкую тему – "возвращение конфронтации с Ираном", — пишет немецкая Sueddeustche Zeitung.

Как сообщает New York Times, израильский премьер достал кусок металла, который, по его словам, был частью иранского дрона, и обратился прямо к Зарифу.

"Вы узнаете это? А следовало бы. Это ваше. Вы можете забрать это с собой как послание тиранам Тегерана: "Не испытывайте нашу решимость", — приводит газета слова Нетаньяху. Зариф, который также выступил на конференции, назвал выступление Нетаньяху "карикатурным цирком, который даже не заслуживает ответа", отмечает Independent.

Вручение премии BAFTA

В Лондоне прошло вручение премии Британской академии кино- и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA)", пишут многие западные издания.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури", мрачная, горькая, волнующая комедия о несправедливости в маленьком американском городке получила наибольшее число наград на премии BAFTA в 2018 году", — пишет Guardian. "Чем я больше всего горжусь, особенно в год Time’s Up (движение против домогательств), так это тем, что мой фильм о женщине, которая отказывается терпеть все это", — заявил режиссер картины Мартин Макдона. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что многие звезды на церемонии вручения премии в Лондоне были одеты в черный цвет в поддержку кампании против сексуальных домогательств. Как сообщают СМИ, лучшим режиссером назван мексиканец Гильермо дель Торо за драму "Форма воды", а лучшим актером признан Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". "Британская премия считается ключевым индикатором вероятного успеха на голливудской премии "Оскар", которая пройдет 4 марта", — отмечает USA Today.

Прорыв в области донорства органов

Многие зарубежные газеты пишут в понедельник об исследовании американских и японских ученых, которое, как отмечают издания, может стать "прорывом в области донорства органов". Как сообщает газета Guardian, ученые объявили, что они вырастили эмбрион овцы, содержащий человеческие клетки. Как отмечает издание, это "еще один шаг вперед к научной фантастике".

"Технология может позволить выращивать части тела при помощи клеток пациента, снижая риск отторжения трансплантата", — пишет Independent.

В воскресенье ученые во главе с Пабло Россом из Калифорнийского университета и Хиро Накаути из Стэнфордского университета сообщили, что "химеры, которые содержат клетки обоих видов, развивались до трех недель", доля клеток человека составила 0,01%. Как поясняют СМИ, для проведения более длительных исследований необходимо получить дополнительные разрешения.

Убийства на Майдане

Авантюры Запада по неолиберальной экспансии постепенно начинают представлять печальную картину. Состояние Ближнего Востока — налицо. А невиданный пример этих авантюр на постсоветском пространстве наблюдается на линии Грузия — Украина, пишет Джейда Каран для издания Cumhuriyet.

"С этой точки зрения самые трагикомические события связаны с именем Михаила Саакашвили — бывшего президента Грузии и человека США на Кавказе", — пишет автор.

В материале акцентируется политический путь Саакашвили в Грузии и Украине, а также поднимается вопрос о том, почему именно сейчас опального политика депортировали из Украины в Польшу.

"Почему Саакашвили был "отправлен" именно сейчас… Потому что он должен был давать показания по делу о массовых убийствах на Майдане, повлекших за собой государственный переворот, в результате которого президент Украины Виктор Янукович, который пытался балансировать между Западом и Россией, был свергнут в 2014 году. Потому что Саакашвили был близко знаком со снайперами, которые в ходе событий на Майдане вели огонь как по протестующим, так и по сотрудникам полицейских подразделений под названием "Беркут", — считает автор, напоминая об истории с "грузинскими снайперами".

В статье подчеркивается, что "вина за массовые убийства на Майдане была приписана администрации Януковича, которого называют "сторонником России", но истинные виновные — именно те, кто устроил "демократическую революцию".

Лукашенко и миротворцы в Донбассе

Белорусские издания отмечают заявление президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу отправки в Донбасс белорусских миротворцев. Для этого, как подчеркнул Лукашенко, необходима договоренность между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

Лукашенко напомнил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать конфликт. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их: "Я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли — был бы вариант. Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия".

По словам белорусского президента, Минск крайне заинтересован в скорейшем завершении конфликта в Украине, так как после обострения ситуации в Донбассе в Беларусь хлынул поток оружия, с чем связано решение усилить контроль на белорусско-украинской границе: "Я мог бы это делать 10 — 12 лет, а мне надо за три года это сделать, чтобы перекрыть границу. А то, что сюда хлынуло оружие, — это уже очень большая проблема".

Лукашенко уверен, что отдельным государствам конфликт вУкраине выгоден, а поэтому они будут "постоянно раздувать этот конфликт, чтобы было жарко в России и Белоруссии".