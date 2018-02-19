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    Зарубежье

    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана

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    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
    69-я церемония вручения премии BAFTA
    BEN STANSALL/AFP

    РИА Новости Украина

    Авиакатастрофа в Иране 

    Пассажирский самолет потерпел крушение в иранской провинции Исфахан, на борту находилось 66 человек, по предварительной информации, все они погибли, сообщают многие мировые СМИ.

    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    REUTERS Maxim Shemetov
    Никто не выжил. На месте трагедии с пассажирским самолетом в РФ

    "Крушение ATR-72 авиалиний Aseman Airlines знаменует собой очередную авиакатастрофу со смертельным исходом в Иране, который в течение многих лет был лишен возможности покупать запчасти, необходимые для нормального обслуживания самолетов, из-за западных санкций", — пишет USA Today. 

    Как отмечает New York Post, авиакомпания отвергла возможность технических неполадок и связала крушение с суровыми погодными условиями в регионе, однако, по информации местных СМИ, несколько лет назад самолет совершил аварийную посадку именно из-за технических проблем. Кроме того, по данным New York Times, самолеты Aseman Airlines разбивались в 1994 году и 2008 году, после чего ЕС запретил авиакомпании совершать рейсы на территории Европы. Independent напоминает, что после подписания ядерной сделки Иран начал частичное обновление авиапарка, подписав контракты с Airbus и Boeing.

    Перепалка Нетаньяху и Зарифа

    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Associated Press Baz Ratner
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    Многие зарубежные СМИ обратили внимание на "обмен любезностями" между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Нетаньяху использовал воскресное утро для своей резкой речи, которую участники конференции слушали, затаив дыхание, и привнес на мероприятие широкую тему – "возвращение конфронтации с Ираном", — пишет немецкая Sueddeustche Zeitung. 

    Как сообщает New York Times, израильский премьер достал кусок металла, который, по его словам, был частью иранского дрона, и обратился прямо к Зарифу.

    "Вы узнаете это? А следовало бы. Это ваше. Вы можете забрать это с собой как послание тиранам Тегерана: "Не испытывайте нашу решимость", — приводит газета слова Нетаньяху. Зариф, который также выступил на конференции, назвал выступление Нетаньяху "карикатурным цирком, который даже не заслуживает ответа", отмечает Independent.

    Вручение премии BAFTA

    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.
    REUTERS Toby Melville
    Три ключевые премии BAFTA получили американцы, двое – за мюзикл "Ла-Ла Ленд"

    В Лондоне прошло вручение премии Британской академии кино- и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA)", пишут многие западные издания.

    "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", мрачная, горькая, волнующая комедия о несправедливости в маленьком американском городке получила наибольшее число наград на премии BAFTA в 2018 году", — пишет Guardian. "Чем я больше всего горжусь, особенно в год Time’s Up (движение против домогательств), так это тем, что мой фильм о женщине, которая отказывается терпеть все это", — заявил режиссер картины Мартин Макдона. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что многие звезды на церемонии вручения премии в Лондоне были одеты в черный цвет в поддержку кампании против сексуальных домогательств. Как сообщают СМИ, лучшим режиссером назван мексиканец Гильермо дель Торо за драму "Форма воды", а лучшим актером признан Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". "Британская премия считается ключевым индикатором вероятного успеха на голливудской премии "Оскар", которая пройдет 4 марта", — отмечает USA Today.

    BEN STANSALL/AFP
    69-я церемония вручения премии BAFTA

    Прорыв в области донорства органов

    Многие зарубежные газеты пишут в понедельник об исследовании американских и японских ученых, которое, как отмечают издания, может стать "прорывом в области донорства органов". Как сообщает газета Guardian, ученые объявили, что они вырастили эмбрион овцы, содержащий человеческие клетки. Как отмечает издание, это "еще один шаг вперед к научной фантастике".

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Тело на запчасти. Украинцы легко продают свои органы, чтобы выжить

    "Технология может позволить выращивать части тела при помощи клеток пациента, снижая риск отторжения трансплантата", — пишет Independent. 

    В воскресенье ученые во главе с Пабло Россом из Калифорнийского университета и Хиро Накаути из Стэнфордского университета сообщили, что "химеры, которые содержат клетки обоих видов, развивались до трех недель", доля клеток человека составила 0,01%. Как поясняют СМИ, для проведения более длительных исследований необходимо получить дополнительные разрешения.

    Убийства на Майдане

    Авантюры Запада по неолиберальной экспансии постепенно начинают представлять печальную картину. Состояние Ближнего Востока — налицо. А невиданный пример этих авантюр на постсоветском пространстве наблюдается на линии Грузия — Украина, пишет Джейда Каран для издания Cumhuriyet.

    "С этой точки зрения самые трагикомические события связаны с именем Михаила Саакашвили — бывшего президента Грузии и человека США на Кавказе", — пишет автор.

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    В материале акцентируется политический путь Саакашвили в Грузии и Украине, а также поднимается вопрос о том, почему именно сейчас опального политика депортировали из Украины в Польшу.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Погром здания Сбербанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Годовщина расстрела Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев

    "Почему Саакашвили был "отправлен" именно сейчас… Потому что он должен был давать показания по делу о массовых убийствах на Майдане, повлекших за собой государственный переворот, в результате которого президент Украины Виктор Янукович, который пытался балансировать между Западом и Россией, был свергнут в 2014 году. Потому что Саакашвили был близко знаком со снайперами, которые в ходе событий на Майдане вели огонь как по протестующим, так и по сотрудникам полицейских подразделений под названием "Беркут", — считает автор, напоминая об истории с "грузинскими снайперами".

    В статье подчеркивается, что "вина за массовые убийства на Майдане была приписана администрации Януковича, которого называют "сторонником России", но истинные виновные — именно те, кто устроил "демократическую революцию".

    Лукашенко и миротворцы в Донбассе

    Белорусские издания отмечают заявление президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу отправки в Донбасс белорусских миротворцев. Для этого, как подчеркнул Лукашенко, необходима договоренность между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
    Миротворцы для Донбасса: ждать ли военных от РФ и Белоруссии?

    Лукашенко напомнил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать конфликт. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их: "Я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли — был бы вариант. Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия".

    По словам белорусского президента, Минск крайне заинтересован в скорейшем завершении конфликта в Украине, так как после обострения ситуации в Донбассе в Беларусь хлынул поток оружия, с чем связано решение усилить контроль на белорусско-украинской границе: "Я мог бы это делать 10 — 12 лет, а мне надо за три года это сделать, чтобы перекрыть границу. А то, что сюда хлынуло оружие, — это уже очень большая проблема".

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото

    Лукашенко уверен, что отдельным государствам конфликт вУкраине выгоден, а поэтому они будут "постоянно раздувать этот конфликт, чтобы было жарко в России и Белоруссии".

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