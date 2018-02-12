Никто не выжил. На месте трагедии с пассажирским самолетом в РФ

Самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли.

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Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.