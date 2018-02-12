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    Никто не выжил. На месте трагедии с пассажирским самолетом в РФ

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (24)

    (обновлено: )31803
    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    На месте крушения Ан-148
    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    REUTERS Maxim Shemetov
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Maxim Shemetov
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Sergei Karpukhin
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Sergei Karpukhin
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Sergei Karpukhin
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Sergei Karpukhin
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Stringer
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Stringer
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Maxim Shemetov
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Maxim Shemetov
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Maxim Shemetov
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Maxim Shemetov
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Tatyana Makeyeva
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Tatyana Makeyeva
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Tatyana Makeyeva
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Tatyana Makeyeva
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Stringer

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    Самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли.

    Читайте также: Смерть на взлете. Катастрофа Ан-148 в РФ: все подробности трагедии

    Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.

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