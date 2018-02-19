Годовщина расстрела Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Неспокойный Киев

20 февраля в Украине будут отмечать День героев Небесной сотни. Памятные мероприятия по стране и в столице начались еще с минувшей недели — в Киеве перекрыли ряд центральных улиц, а на Майдане установили металлические конструкции с национальными флагами. Позднее посреди Майдана и на части Крещатика разместили масштабную инсталляцию с портретами погибших участников Евромайдана. Это вызвало волну критики со стороны общественности, так как фотографии появились в центре столицы перед анонсированным вече за импичмент президента сторонников высланного из Украины бывшего грузинского президента и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

В целом годовщину расстрелов на Майдане столица встретила неспокойно. Как уже писало РИА Новости Украина, перед маршем Саакашвили накануне был закрыт ряд центральных станций столичного метрополитена, а после вече за импичмент праворадикалы ОУН Николая Коханивского устроили анонсированную акцию "Смерть России" — разбили окна в "Сбербанке" на Подоле, а потом забросали камнями и яйцами здание "Россотрудничества".

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При этом силовики, присутствовавшие на месте погромов, в ситуацию не вмешивались. Всего в Киеве за порядком во время мероприятий по поводу четвертой годовщины событий на Майдане следят около 3 тысяч правоохранителей — как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, как сообщал глава ГУ Нацполиции в столице Андрей, также созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки. Службу также несут сотрудники кинологической службы, усиленные группы взрывотехников. Как уточнял Крищенко, ограничений доступа к Майдану не будет, однако правоохранители проводят более тщательные проверки желающих попасть на Майдан.

Помимо погромов и вече в Киеве накануне прошло шествие и молебен в честь погибших героев Небесной сотни, организованное общественной организацией "Семьи "Небесной сотни". На мероприятии присутствовали более сотни человек. Они спели гимн Украины и выкрикивали лозунги "Слава Украине!" и "Герои не умирают".

hromadske.ua Молебен памяти погибших участников Революции Достоинства в Киеве

Также в воскресенье президент Петр Порошенко вместе с супругой приняли участие в открытии выставки, посвященной участникам Революции Достоинства — творческим личностям "Переведи меня через Майдан" в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал". На открытии Порошенко заявил, что будет принимать участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Евромайдана. По словам главы государства, он разделяет недовольство общества темпами расследования преступлений времен Майдана, и еще больше скоростью судебных процессов.

Поділяю незадоволення суспільства щодо темпів розслідування справи про державну зраду Януковича.



Зло повинно бути покаране. Тому я вирішив взяти участь у судовому процесі. pic.twitter.com/9ICa1VIe2j — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 февраля 2018 г.

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На 19 февраля в Киеве запланирован флешмоб "Я помню", организованный родственниками Небесной сотни. На Аллее Небесной сотни собравшиеся — родственники погибших, участники Майдана, студенты — встанут в живую цепь, после чего состоится возложение цветов. Родственники погибших также соберутся на обсуждение результатов расследования расстрелов.

Основные же официальные мероприятия запланированы на 20 февраля — в День героев Небесной сотни. На Аллее Небесной сотник запланировано проведение поминального молебна. Также 20 февраля станет известен победитель конкурса проектов "Мемориала Небесной сотни".

Напомним, что до 6.00 22 февраля будет перекрыто движение транспорта по улице Крещатик от улицы Прорезной до аллеи героев Небесной сотни в обоих направлениях. С 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на аллее героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

Расстрелы на Майдане

Спустя четыре года после расстрелов на Майдане по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов: кто расстреливал митингующих? Напомним, что в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

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Накануне в годовщину трагедии на Майдане генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делам Майдана озвучены и вручены 412 подозрений, из них 48 — экс-представителям высоких должностей, 208 — экс-правоохранителям. Помимо этого 27 — следователям, 20 — прокурорам и 16 — судьям. В суды отправлен 181 обвинительный приговор в отношении 252 человек. По результатам судебного расследования 50 человек признаны виновными, а из них по 43 приняты обвинительные приговоры. По словам Луценко, следствие не может продвигаться быстро, иначе не добьется справедливых приговоров.

Также он сообщил, что суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше — заочное осуждение тех, кто подозревается в организации расстрела Небесной сотни.

"Наконец имеем удовлетворения ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковчиа будут переданы в суд", – заявил Луценко.

"Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса, в открытом режиме, так же, как это сейчас делается по госизмене Януковича, покажем, кто в феврале мучил и убивал лучшую часть Украины", – подытожил генпрокурор.