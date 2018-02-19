Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?

Дмитрий Скворцов

Как сообщало РИА Новости Украина, активисты нескольких радикальных организаций забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве (РЦНК), разбив окна в здании.

фото автора Нападение радикалов на здание "Россотрудничества"

фото автора Нападение радикалов на здание "Россотрудничества"

Той же "процедуре" были подвергнуты отделения украинской дочки "Сбербанка" и "Альфа-Банка" (в котором активисты усмотрели 40% российского уставного капитала).

фото автора Нападение радикалов на здание "Сбербанка" в Киеве

В общей сложности "акция" длилась не более десяти минут. В 16.00 её участники подошли к РЦНК (там же — представительство Россотрудничества в Украине), причем, полицейский спецназ следовал ЗА ними.

Именно в присутствии спецназа были разбиты окна. Однако когда дело дошло до "Альфа-Банка", правоохранители стали стеной, не позволив совершить правонарушение. Задержан, впрочем, никто не был.

Судя по видеокадрам, нападавших в воскресенье было чуть более сотни человек.

Куда более масштабным и основательным был захват РКНЦ организацией С14.

В 12:48 радикалы ворвались в здание, где в тот момент находилось около 100 человек, в большинстве своём посетителей, включая детей. На всех этажах активисты расписали здание антироссийскими лозунгами, испортили камеры видеонаблюдения и стали выбивать двери в поисках "литературы антиукраинского содержания". В этот час в библиотеке на третьем этаже находились дети из литературного кружка. Самые маленькие участники театральной студии репетировали на пятом этаже, куда члены С14 попытались проникнуть с помощью болгарки. Когда сотрудники Россотрудничества сообщили взломщикам, что дети из-за дыма болгарок и аэрозолей краски начали задыхаться, услышали в ответ от народного депутата Лозового: "А нечего приводить детей в пропагандистский центр!".

В завершение была разгромлена выставка, посвящённая юбилею Фёдора Шаляпина.

Лишь через час, совершив всё задуманное, непрошеные гости покинули здание, продолжив митинг во внутреннем дворе Россотрудничества.

Сравнение двух нападений подтверждает, что главной радикальной силой в Украине становится именно С14. Самая молодёжная по составу из организаций подобного рода. Случайно ли это?

Как это классически происходит, радикалы-предшественники, заняв места во власти "пообтесались", приняли респектабельный вид, расширились в размерах тел и лиц. Тем самым они если не предали идеалы перманентной революции, то утеряли привлекательность для крайне правых. Побывавшая парламентской "Свобода" — та вообще умудрилась растерять авторитет ещё до "Революции достоинства".

Ореол бескомпромиссности С14 тем более контрастен, что само название указывает на следование манифесту о "защите белой расы" идеолога "Белого порядка" Дэвида Лэйна. Число 14 данном случае — количество слов в двух главных заповедях Лэйна, которые в свою очередь вдохновлены основным тезисом гитлеровской "Майн кампф", длиной в 88 слов. Число 88 также является закодированным приветствием "Heil Hitler!", поскольку буква "H" стоит в латинском алфавите восьмой. Поэтому и число заповедей Дэвида Лэйна равно восьмидесяти восьми. Собственно, он и является автором кода распознавания единомышленников "14/88".

Не секрет, что национал-социалистическая идеология, особенно в экономически депрессивные времена, легко восприимчива неокрепшими молодыми умами. Мне довелось вступить в "непосредственное соприкосновение" с отрядами С14 во время защиты Десятинного монастыря. Должен сказать, что я увидел то, что можно было бы назвать светлыми пассионарными лицами с горящими глазами и грамотной речью. Если бы не то, ЧТО они произносили. Вложи в эти головы другую школьную программу, они с такой же убеждённостью отстаивали идеи дружбы народов.

И только по лидеру С14 Евгену Карасю видно, что это уже прожжённый циник, даже имеющий опыт работы помощником народного депутата ("свободовца" Илленко). В общем, принцип деятельности С14 напоминает "майданный", когда оплачивались лидеры, сотники и десятники, но основная масса — как Майдана, так и Антимайдана — была лишь идейно мотивирована, разве что обогрета и накормлена.

Отсюда вопрос — кем сейчас проплачивается деятельность радикалов? Петру Порошенко, в эти дни представлявшему в Мюнхене Украину оплотом цивилизованного мира, такая "подстава" была совсем "не в тему". Да и политические конкуренты президента, также находящиеся на вершинах действующей власти, понимают, что подобные эксцессы не играют на имидж этой самой власти. Так кто же отлавливает карася в мутной воде?

Вспомним, что все четыре года, прошедшие после победы Евромайдана, подавляющее большинство медиа и представители властного истеблишмента занимались планомерной дискредитацией канонической Церкви при одновременном возвеличивании непризнанного "Киевского патриархата". Однако когда дело дошло до возвращения украинских пленных, оказалось, что единственная институция на Украине, которая способна решить данный вопрос — каноническая Церковь. Поэтому после декабрьского обмена пленными, авторитет УПЦ (МП) вновь резко возрос в украинском обществе. И это на фоне примирительного письма "патриарха Филарета" к "вражеской РПЦ", что буквально обрушило столь долго выстраиваемое доверие к "Киевскому патриархату". И тут случилось то, что просто "грех было не использовать" для возобновления антицерковной кампании: в начале января в Запорожье православный священник, руководствуясь тысячелетними канонами, отказался отпевать погибшего ребёнка, ранее "крещёного" в "Киевском патриархате". И сразу же "активисты" объявили всеукраинскую акцию "Принеси куклу к церкви Московского патриархата". Она послужила толчком и как бы оправданием целой волны нападений на храмы и православные святыни. Апогеем (на сегодняшний день) стали осада Десятинного монастыря в Киеве и поджог церкви во Львове. Да и Десятинный перед осадой также пытались поджечь.

Здесь следует сказать, что в последние пару лет лидеры этих самых "активистов" прекрасно научились зарабатывать на своём патриотизме. Так что вопрос "кому выгодно" в случае с атаками "верных Киевского патриархата" на храмы УПЦ (МП) выглядит риторическим.

Что же касается захвата Россотрудничества, тут у радикалов "свой интерес". На заданный в субботу недоумённый вопрос одного из сотрудников РЦНК нападавшим "Вы же на завтра анонсировали акцию!", не в меру наивные ребятки из С14 ответили, что "те, кто придут к вам завтра, на самом деле, давно уже зрадники, подкупленные Порошенко и Путиным". То есть здесь имеет место банальная конкуренция в медиапространстве — кто более радикальный патриот Украины.

И здесь имеет смысл вновь обратиться к аналогиям Майдана и Антимайдана. Притом, что и там и там было проплаченное меньшинство и идейное большинство, наблюдалось и принципиальное отличие. У идейных майдановцев в отличие от идейных антимайдановцев было чувство абсолютной уверенности в безнаказанности за нарушения закона (захват зданий и собственности, нападения на силы правопорядка, призывы к насильственному свержению власти и т.п.). Тогда эту уверенность придавало "мировое сообщество" (которое в лице западных послов и спецпредставителей выражало всецелую поддержку "мирным демонстрантам"), медиа (творившие из мятежников образ героев), олигархи (обеспечивавшие материальную базу Майдана), да и сами сотники и коменданты, годами раскручивавшиеся на западные гранты как лидеры мнений.

Но что же теперь позволяет новым героям безнаказанно оскорблять дипломатов, нарушать экстерриториальный иммунитет соседнего государства, терроризировать детей, а ещё больше — их беззащитных мам и без того сидящих на валидоле бабушек — своими балаклавами, звериным скандированием человеконенавистнических речёвок, рёвом болгарок?

фото автора Сообщение о блокировании Россотрудничества

Вспомним, что первой акцией, принесшей С14 широкую известность, была попытка вломиться в квартиру к многодетной матери (к тому же беременной ещё двойней) Светлане Пикте только за то, что она отказалась участвовать в сборе гуманитарной помощи "воинам АТО", объявленной в школе, где учатся её дети. Те же «герои» устроили "собеседование" с её мужем Вадом — ведущим специалистом детской (опять же!) клиники радиационной медицины.

Смотрите также: Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

фото автора Фото со страницы С14 в социальной сети

Во время блокады "активистами" Десятинного монастыря я спрашивал их: "Если, по вашему мнению, культовое сооружение построено незаконно, почему вы не блокируете минюст? Если верующие не имеют права здесь молиться, почему вы не обращаетесь к правоохранителям, которые стоят тут же — в пятидесяти метрах от вас? Если "прихожане УПЦ (МП) финансируют российскую армию, покупая свечи в церквях московского патриархата", то почему же С14 не пикетирует Администрацию президента, который платит в бюджет РФ миллионы с производства и продажи липецкого шоколада? Точно также, если РЦНК незаконно арендует землю в Киеве, почему бесстрашный Карась не грозится "плюнуть в рожу" Кличко?

Ответ напрашивается один: радикалов содержат те же люди, что командуют силовыми структурами, призванными защищать госучреждения от тех же "радикалов", недовольных властью. Отсюда и чувство вседозволенности у последних, но одновременно и страх перейти черту "дозволенного".

Но это знают только полевые командиры. Мальчики же с горящими глазами всё еще верят, что они когда-нибудь сметут «режим внутренней оккупации».