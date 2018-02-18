Погромы зданий "Сбербанка" и Россотрудничества. Посольство РФ сделало заявление

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Посольство России в Украине рассчитывает, что украинские власти публично осудят действия радикалов, которые в воскресенье закидали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве камнями и яйцами.

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"Националистические элементы совершили очередную силовую акцию против Российского центра науки и культуры в Киеве… Вынуждены с сожалением констатировать, что наши неоднократные призывы привлечь к ответственности распоясавшихся хулиганов остаются без должного внимания украинских властей. Радикалы по-прежнему ведут себя разнузданно, чувствуют свою безнаказанность, будучи уверенными в бездействии полиции. Рассчитываем, что украинская сторона выступит с публичным осуждением этого происшествия", —, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

В посольстве отметили, что полиция "воздержалась" от активных действий по наведению порядка и ограничилась составлением протоколов, никого не задержали.

Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.