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    Погромы зданий "Сбербанка" и Россотрудничества. Посольство РФ сделало заявление

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    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (47)

    (обновлено: )2037194
    В посольстве России в Украине напомнили, что неоднократные призывы привлечь к ответственности распоясавшихся хулиганов остаются без должного внимания украинских властей.
    Антироссийская акция радикалов в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Посольство России в Украине рассчитывает, что украинские власти публично осудят действия радикалов, которые в воскресенье закидали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве камнями и яйцами.

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    "Националистические элементы совершили очередную силовую акцию против Российского центра науки и культуры в Киеве… Вынуждены с сожалением констатировать, что наши неоднократные призывы привлечь к ответственности распоясавшихся хулиганов остаются без должного внимания украинских властей. Радикалы по-прежнему ведут себя разнузданно, чувствуют свою безнаказанность, будучи уверенными в бездействии полиции. Рассчитываем, что украинская сторона выступит с публичным осуждением этого происшествия", —, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

    В посольстве отметили, что полиция "воздержалась" от активных действий по наведению порядка и ограничилась составлением протоколов, никого не задержали.

    Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

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    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
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