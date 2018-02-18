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    На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (47)

    (обновлено: )845011
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Погром здания Сбербанка в Киеве
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погром здания Сбербанка в Киеве
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты "ОУН" устроили погромы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты "ОУН" устроили погромы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты "ОУН" устроили погромы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты "ОУН" устроили погромы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Активисты "ОУН" устроили погромы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Погром здания "Сбербанка" в Киеве 18 февраля

    Активисты националистических организаций забросали камнями здание Россотрудничества на киевском Подоле и "Сбербанка".

    Около сотни активистов Добровольческого движения "ОУН" пришли с Майдана Независимости к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

    Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

    Смотрите также: Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

    После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

    После погрома здания Россотрудничества и зданий "Альфа-Банка" и "Сбербанка" участники акции двинулись колонной обратно на Майдан Независимости.

    Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

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