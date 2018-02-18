На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

Активисты националистических организаций забросали камнями здание Россотрудничества на киевском Подоле и "Сбербанка".

Около сотни активистов Добровольческого движения "ОУН" пришли с Майдана Независимости к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

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После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

После погрома здания Россотрудничества и зданий "Альфа-Банка" и "Сбербанка" участники акции двинулись колонной обратно на Майдан Независимости.

Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.