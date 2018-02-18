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    В Мариуполе радикалы не дали поговорить о кино

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (192)

    (обновлено: )558110
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии, которую читал поэт и общественный деятель Всеволод Жейко. По мнению поэта, так он "поплатился" за критику "Нацдружин".
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии
    0629.com.ua

    РИА Новости Украина

    Лектор из Днепра Всеволод Жейко, который стал объектом нападения националистов в арт-платформе "ТЮ", знал одного из нападавших. В то же время представители "Нацкорпуса" в Мариуполе заявили, что не имеют отношения к данному инциденту.

    Платформа ТЮ / Facebook
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии
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    Сам лектор Всеволод Жейко в комментарии 0629, описывая ситуацию, заявил, что вчера где-то в 16:30 в арт-платформе "ТЮ" во время проведения лекции о дискриминации в культуре и кино ворвались 4 нападающих. Они представились националистами. Одного Жейко узнал, его позывной "Эфиоп", боец батальона "Азов".

    "Я знаю, что он занимает  какую-то должность в "Азове", а какую — уже нет данных. Скорее всего, он состоит в "Национальной дружине", — сказал Жейко.

    Платформа ТЮ / Facebook
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии

    Вадим Карасев. Архивное фото
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    Он подозревает, что причиной их вторжения на лекцию стал его пост в "ФБ".

    "Я эмоционально отреагировал на создание "Национальной дружины" и услышал в свой адрес угрозы", — отметил Всеволод.

    Но 11 февраля косвенные угрозы переросли в реальные.

    "Нападающие начали меня оскорблять и угрожать расправой… Один из них, надев марлевую маску, пытался прорваться внутрь, но был остановлен одним из членов команды "ТЮ" Дмитрием Ступником. Впоследствии они продолжили угрозы, добавив к этому еще явные намеки на применение силы к моей девушке, еврейки по национальности. После этого Эфиоп посмотрел мне в глаза и спросил: "Шо, помнишь меня?"" — рассказал молодой человек.

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    УНИАН
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    Выяснилось, что как Всеволод, так и Эфиоп, ранее жили в одном городе Чернигове.

    По факту словесных угроз Жейко сообщил, что патрульная полиция приехала через 10 минут. "Забрав мое заявление и объяснение примерно у 20 человек, я вынужден был остановить выступление и поспешить на вечерний поезд в Днепр", — сказал он.

    Глава мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов сообщил, что к  "Национальному корпусу" в Мариуполе данный нападающий отношения не имеет.

    Оставлять так просто данный инцидент администрация арт-платформы "ТЮ" не намерена и готова и дальше обратиться в полицию.

    На данный момент патрульная полиция, собрав заявления с потерпевших, пока ничего предпринимать не собирается. По имеющейся информации, данные в ЕРДР не занесены, и уголовное производство пока не открыто.

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