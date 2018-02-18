В Мариуполе радикалы не дали поговорить о кино

РИА Новости Украина

Лектор из Днепра Всеволод Жейко, который стал объектом нападения националистов в арт-платформе "ТЮ", знал одного из нападавших. В то же время представители "Нацкорпуса" в Мариуполе заявили, что не имеют отношения к данному инциденту.

Платформа ТЮ / Facebook В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии

Сам лектор Всеволод Жейко в комментарии 0629, описывая ситуацию, заявил, что вчера где-то в 16:30 в арт-платформе "ТЮ" во время проведения лекции о дискриминации в культуре и кино ворвались 4 нападающих. Они представились националистами. Одного Жейко узнал, его позывной "Эфиоп", боец батальона "Азов".

"Я знаю, что он занимает какую-то должность в "Азове", а какую — уже нет данных. Скорее всего, он состоит в "Национальной дружине", — сказал Жейко.

Платформа ТЮ / Facebook В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии

Он подозревает, что причиной их вторжения на лекцию стал его пост в "ФБ".

"Я эмоционально отреагировал на создание "Национальной дружины" и услышал в свой адрес угрозы", — отметил Всеволод.

Но 11 февраля косвенные угрозы переросли в реальные.

"Нападающие начали меня оскорблять и угрожать расправой… Один из них, надев марлевую маску, пытался прорваться внутрь, но был остановлен одним из членов команды "ТЮ" Дмитрием Ступником. Впоследствии они продолжили угрозы, добавив к этому еще явные намеки на применение силы к моей девушке, еврейки по национальности. После этого Эфиоп посмотрел мне в глаза и спросил: "Шо, помнишь меня?"" — рассказал молодой человек.

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Выяснилось, что как Всеволод, так и Эфиоп, ранее жили в одном городе Чернигове.

По факту словесных угроз Жейко сообщил, что патрульная полиция приехала через 10 минут. "Забрав мое заявление и объяснение примерно у 20 человек, я вынужден был остановить выступление и поспешить на вечерний поезд в Днепр", — сказал он.

Глава мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов сообщил, что к "Национальному корпусу" в Мариуполе данный нападающий отношения не имеет.

Оставлять так просто данный инцидент администрация арт-платформы "ТЮ" не намерена и готова и дальше обратиться в полицию.

На данный момент патрульная полиция, собрав заявления с потерпевших, пока ничего предпринимать не собирается. По имеющейся информации, данные в ЕРДР не занесены, и уголовное производство пока не открыто.