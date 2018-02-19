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    Как полиция отчиталась о маршах в Киеве и не заметила беспорядков

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    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (50)

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    Согласно заявлению полиции, марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка, полиция и Нацгвардия должным образом обеспечила безопасность участников мероприятия.
    Канал МВД Украины на Youtube

    При этом, представительство Россотрудничества в Киеве разгромили второй раз за два дня, никто из участников погрома не был арестован. Погром устроили члены "Организация украинских националистов". Они забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Рядом стояли сотрудники полиции, однако они не мешали злоумышленникам.

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    Также пострадали находящиеся по соседству офисы "Сбербанка" и "Альфа-Банка".

    Позднее в отделе коммуникации полиции Киева заявили, что правоохранители проводят доследственную проверку по фактам повреждения зданий российских учреждений участниками акции "Смерть России" в Киеве.

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    По информации полиции, пока задержанных нет, данные о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. При этом пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик отметила, что уголовное дело будет возбуждено в случае подачи владельцами учреждений заявления в полицию.

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