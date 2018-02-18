Погромы в Киеве. Мы покажем вам, кто здесь хозяин!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

То, что Прощенное воскресенье в Киеве будет особенно горячим было очевидно еще до наступления дня "икс". Накануне свои акции анонсировали целый ряд организаций, которые по той или иной причине недовольны происходящим в стране. Но если сторонники Михаила Саакашвили и импичмента президенту Петру Порошенко вели себя в рамках правил, то протест националистов против работы учреждений их РФ получился действительно горячим.

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Без лишнего шума

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье без особых эксцессов провели марш в центре Киева с требованием отставки Петра Порошенко. Пожалуй, единственным неприятным моментом для организаторов митинга оказалось "минирование" целых пяти станций метро. Тем не менее, это не помешало участникам марша, пусть и с часовым опозданием, пройти колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где на импровизированной сцене состоялось вече. Помимо отставки Порошенко участники марша потребовали проведения досрочных выборов в Верховную раду и формирования нового состава правительства. За общественным порядком в ходе акции наблюдало небольшое количество полицейских, а обстановка в центре украинской столицы сохранялась достаточно спокойная.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Антироссийская акция радикалов в Киеве

Все на "Россотрудничество"!

Куда более интересно, несмотря на значительно меньшую численность участников, было на мероприятии, организованном Организацией украинских националистов во главе с Николаем Коханивским. Анонсированная еще две недели ранее акция "Смерть России" хоть и была приурочена к очередной годовщине Майдана к этому событию имела лишь опосредствованное отношение. По сути, погибшие герои Небесной сотни националистов интересовали лишь отчасти. Выступая под стеллой Независимости Коханивский не скрывал, что молчаливая и молитвенная память о трагических событиях — это, конечно, хорошо, но его организация намерена отличится конкретными действиями.

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"Именно РФ виновата в кровавых событиях на Майдане", — заявил Коханивский. "Вместе с тем, учреждения московских оккупантов до сих пор работают в Киеве. Это российские банки, штабы коллаборантов, так называемое "Россотрудничество", против которого мы сегодня выступаем. Мы хотим напомнить всем ФСБшникам, что они здесь нежелательные гости и они должны прекратить в Украине свою деятельность. Таким образом мы поддерживаем наших воинов на Донбассе"

Сказано — сделано. Потратив не более пяти минут на импровизированный митинг, националисты, которых на Майдане собралось около сотни, быстро построились в колону и двинулись на Подол, к зданию "Россотрудничества".

Полиция не у дел

К огромной радости ура-патриотов на пути к их окончательной цели оказались еще два учреждения, косвенно связанных с РФ. И если "Альфа-Банку", окружённому плотным кольцом правоохранителей, повезло, то оставшийся без охраны "Сбербанк" принял на себя весь гнев ОУНовцев. В фасад финансового учреждения, которое давным давно не имеет отношения к северным соседям, летели булыжники, яйца и все, что попадалось под руку. В какой-то момент Коханивскому даже пришлось успокаивать разбушевавшихся молодчиков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Погром здания "Сбербанка" в Киеве 18 февраля

"Хлопцы, наша цель не "Сбербанк", мы идём не "Россотрудничество", поберегите силы", — кричал лидер ОУН в мегафон.

Выплеснув гнев, националисты растянувшись по всей улице Сагайдачного, отправились дальше.

"Слава Украине — Смерть ворогам", "Крым — наш, Донбасс — наш, Кубань — наша", "России трижды — смерть", — выкрикивая всем знакомые лозунги, бравые ребята продвигались все ближе к своей цели.

Тем временем, под зданием на Борисоглебской выстроилась колона правоохранителей. Казалось, что когда патриоты подойдут к "Россотрудничеству", полиция приступит к выполнению своих прямых обязанностей и не допустит бесчинства. Но такие ожидания оказались ошибочными. Едва ОУНовцы обступили здание, охрана порядка вежливо отошла в сторонку, предоставив гостям право делать все, что придет в их буйные головы. Не удивительно, что спустя какое-то мгновение дипломатическое представительство подверглось мощной атаке — по окнам лупили кирпичами, булыжниками и остальными подручными материалами.

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Когда же ура-патриоты удовлетворили свои инстинкты и собирались уходить, из-за угла, выскочил еще один наряд полицейских, которые, похоже специально "проспали" ход основных баталий.

Чуть было не досталось и еще одному отделению "Альфа-Банка", но, видимо, почувствовав, что на сегодня хватит Коханивский и компания с чувством выполненного долга отправились восвояси.