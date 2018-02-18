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    Киев

    Фото дня. Равнодушие полиции на погромы объектов РФ в Киеве

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    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (47)

    (обновлено: )861311
    Около сотни активистов Добровольческого движения "ОУН" пришли с Майдана Независимости к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.
    Антироссийская акция радикалов в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Представительство Россотрудничества в Киеве разгромили второй раз за два дня, никто из участников погрома не был арестован.

    Погром устроили члены "Организация украинских националистов". Они забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Рядом стояли сотрудники полиции, однако они не мешали злоумышленникам.

    Смотрите также: Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

    Также пострадали находящиеся по соседству офисы "Сбербанка" и "Альфа-Банка".

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    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
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