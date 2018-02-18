Фото дня. Равнодушие полиции на погромы объектов РФ в Киеве

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Представительство Россотрудничества в Киеве разгромили второй раз за два дня, никто из участников погрома не был арестован.

Погром устроили члены "Организация украинских националистов". Они забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Рядом стояли сотрудники полиции, однако они не мешали злоумышленникам.

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Также пострадали находящиеся по соседству офисы "Сбербанка" и "Альфа-Банка".