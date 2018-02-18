Отчет Луценко по расследованию о Майдане: скоро будут судить виновных

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кто подозревается в организации расстрела Небесной сотни, сообщает "112 Украина".

"Хочу сказать вам главное. Я ждал эту возможность долго. Над этим работали сотни следователей и прокуроров. И наконец это произошло. Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела Небесной сотни. Наконец имеем удовлетворения ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковчиа будут переданы в суд", – сказал он.

"Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса, в открытом режиме, так же, как это сейчас делается по госизмене Януковича, покажем, кто в феврале мучил и убивал лучшую часть Украины", – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет участвовать в судебном процессе по делу о событиях на Майдане в 2014 году.