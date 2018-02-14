Что в мире? Обвинения в коррупции Нетаньяху, "реформы" Петра Инкогнито

РИА Новости Украина

Отставка главы МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку за день до визита в РФ. Тема заинтересовала многие мировые издания. "Амбициозный политик, который повторял один анекдот слишком много раз", - пишет газета Volkskrant, журналистам которой Зейлстра впервые в понедельник раскрыл свой обман. Во время речи, транслировавшейся СМИ в Европе, Зейлстра не смог сдержать слез, отмечает ведущая нидерландская газета NRC Handelsblat, а премьеру королевства пришлось вытирать слезы под очками. "Это самая большая ошибка в моей жизни", — заявил опальный министр.

Как отмечает нидерландское издание Telegraaf, отставка Зейлстры стала неожиданностью для правящей партии страны "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и премьер-министра Марка Рютте.

"Мы не были готовы к такому", — цитирует издание премьера. "Отставка ключевого союзника голландского премьер-министра Марка Рютте может ослабить хрупкое четырехпартийное коалиционное правительство Нидерландов, которое функционирует лишь четыре месяца", — считает Financial Times. Газета называет отставку Зейлстры "настоящим ударом" для Рютте. Как отмечает Business Times, в национальном парламенте начался процесс вынесения вотума недоверия премьеру, инициированный оппозицией. Однако вотум не получил достаточной поддержки депутатов.

ru.sputniknewslv.com Халбе Зейлстра

Нетаньяху могут предъявить обвинения в коррупции

Полиция Израиля объявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по итогам расследования двух уголовных дел.

"В завершение расследования, которое длилось около года, полиция заявила, что Нетаньяху должно быть предъявлено обвинение по двум делам о коррупции", — сообщает New York Times. Издание отмечает, что речь идет, во-первых, о незаконном получении президентом подарков за услуги, известном как "дело 1000", а во-вторых, о скандале, получившем название "дела 2000", в котором Нетаньяху, предположительно, пытался тайно договориться с владельцем газеты "Едиот Ахронот" о более благоприятном для власти освещении событий.

"Страна с тревогой ждала рекомендации обвинителей, которая, по мнению местных СМИ, может заставить премьер-министра уйти в отставку",- пишет Guardian.

Газета отмечает, что лишь спустя несколько минут после того, как новости о докладе полиции распространились по израильским СМИ, Нетаньяху провел пресс-конференцию в Иерусалиме, решительно отрицая любые нарушения и опровергая слухи о том, что он уйдет в отставку.

"Теперь вопрос состоит в том, сможет ли выжить Нетаньяху, который занимает второе место по продолжительности нахождения в должности премьера Израиля", — пишет Politico.

Ордер на арест Ассанжа остается в силе

"Магистратский суд лондонского района Вестминстер оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают многие зарубежные издания. "Джулиан Ассанж, скандальный основатель WikiLeaks, проиграл судебный процесс с высокими ставками о прекращении действия ордера на его арест в Великобритании", — пишет Financial Times, отмечая, что, по мнению старшего судьи, Ассанж "считает себя выше стандартных правовых норм".

"Ассанжу будет по-прежнему грозить задержание, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне", — поясняет Guardian.

Как отмечает New York Times, судья Эмма Арбутнот отклонила аргументы адвоката Ассанжа, заявив, что он не является заключенным и, по ее словам, фактически мог и должен был выйти и встретить свою "юридическую судьбу". "Он (Ассанж) хочет правосудия, только если оно в его пользу", — приводит слова судьи газета.

NIKLAS HALLE'N / AFP Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Очередные письма с белым порошком

Череда инцидентов с письмами, содержащими белый порошок, продолжается: во вторник послания были доставлены в один из офисов в Вестминстерском дворце, где заседает парламент Великобритании, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. События освещают многие мировые СМИ.

"Контртеррористическое командование приступило к расследованию после того, как полиция получила сообщение о письме…", — пишет Times об инциденте в Вестминстере.

Как отмечает Guardian, правоохранители проверили письмо и сообщили, что оно "не представляет угрозы". Аналогичный инцидент произошел в здании Всемирного фонда дикой природы, где Обама арендует офис, пишет Independent. Письмо было прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса. По данным New York Daily News, представитель Секретной службы США сообщил, что в письме находилась детская присыпка. Ранее аналогичные послания получили Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и сын президента США Дональд Трамп-младший.

Петр Инкогнито и его реформы

Через четыре года после Майдана разочарование украинцев в своем президенте Петре Порошенко очень велико. Они задаются вопросом: он вообще собирается реформировать страну — или же его интересуют только деньги? Зачем вести одну жизнь, если можно себе позволить две? Наверное, именно так подумал Порошенко, отправляясь в начале этого года в отпуск? Пока украинское телевидение показывало, как президент с семьей отмечал православное Рождество, семейство Порошенко в действительности находилось на Мальдивах, пишет Кристиан Эш для Der Spiegel. Они долетели туда на частном самолете, арендовав целый остров. И поскольку никто не должен был узнать об этом, Порошенко отправился в отпуск под вымышленным именем, став Petro Incognito.

"Жить по-новому!" — под таким девизом миллиардер пришел к власти", — напоминает автор материала. Страна стремилась начать все сначала. Порошенко собирался вести ее на Запад, обещал прозрачность и реформы, а также быстрое окончание войны в Донбассе. Через четыре года война продолжается, реформы застопорились, а доходы населения стремительно сокращаются. И, кстати, свой кондитерский концерн "Рошен" Порошенко так и не продал.

Запад, приветствовавший протесты на Майдане, также разочаровался в Порошенко, потому что тот, по сути, не борется с коррупцией.

"Не только Порошенко, но и вся элита боится новых институтов власти. Они с опаской взирают на соседнюю Румынию, где аналогичные реформы привели к ряду громких арестов. В Киеве слишком поздно поняли, на что согласились", — отмечается в статье.

REUTERS Michael Dalder Президент Петр Порошенко. Архивное фото

Новые украинские ракеты

30 января 2018 года Украина провела первое летное испытание крылатой ракеты, которая называется "Нептун" и будет способна поражать цели на суше и на море. Сразу же появились самые разные комментарии: в одних авторы предостерегали, что новое оружие может угрожать даже Москве, а в других посмеивались, называя ракету всего лишь демонстрационным макетом для СМИ, пишет Лукаш Визингр для Echo24.

"У Украины, несомненно, до сих пор есть проектный и производственный потенциал, но ей не хватает средств, а кроме того, страна страдает от невероятных масштабов коррупции и плохого контроля качества. Правда, некоторые зарубежные состоятельные субъекты видят для себя шанс извлечь выгоду из украинского производства, и это подтверждает программа "Гром-2", — отмечается в материале.

Еще в прошлом году состоялась презентация прототипа пусковой установки для двух ракет дальностью до 300 километров и боевой частью массой 480 килограмм, а это параметры идентичные российскому "Искандеру-Э". Кстати, неслучайно, что некоторые ракеты, предлагаемые на рынке, имеют очень похожие параметры, ведь речь идет о лимитах, предписанных экспортным Режимом контроля над ракетными технологиями (MTCR). Конечно, Украина сумела бы создать и более мощное оружие, но из-за данных ограничений не смогла бы его продать. Нужно, однако, отметить, что у MTCR нет никаких механизмов контроля или санкций, поэтому эти нормы часто обходят или нарушают.

Чаще всего в этом обвиняют Китайскую Народную Республику. С этим связан еще один интересный момент, ведь пусковая установка системы "Гром-24" и макет собственно ракеты чрезвычайно похожи на китайское оружие DF-12A, известное также как BP-12A или M20. Эта ракета ближнего радиуса действия в разных вариациях встречается в ряде других стран, среди которых: Турция, Пакистан, Белоруссия и Катар.

"Учитывая источник финансирования проекта "Гром-2", кажется логичным, что украинская ракета — модификация китайской для саудовских вооруженных сил. Разумеется, однозначных подтверждений тому нет, но если это правда, значит, мы имеем дело еще с одним из множества "крючков", которыми Китай постепенно захватывает Восточную Европу и Балканы", — уточняет автор.