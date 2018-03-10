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    флаги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    На Паралимпиаде торжественно подняли флаг Украины
    В Паралимпийской деревне украинцы подняли флаг 
    19:45 08.03.2018
    254Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В четверг в Паралимпийской деревне Пхенчхана состоялась традиционная символическая церемония поднятия украинского флага перед Паралимпиадой-2018.
    Флаг Украины
    Окрасим Украину в красно-черный
    18:36 16.02.2018
    2244Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
    Американец пришел на церемонию открытия Олимпиады с российским флагом. Видео
    СМИ узнали, зачем американец принес российский флаг на Олимпиаду 
    23:45 10.02.2018
    3136Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Американец Филип Вахуда в разговоре с журналистом RT объяснил, зачем он принес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
    Инцидент с венгерским флагом
    Краткая история украинско-венгерской борьбы в Берегово
    10:32 17.11.2017
    1088
    За минувшие 10 лет Берегово стало центром межнационального противостояния Венгрии и Украины: здесь снимали и жгли флаги, пели разные гимны и едва не дрались на национальной почве.
    В Киеве полиция задержала мужчину, обмотанного флагом России
    В центре Киева полиция задержала мужчину с флагом России
    23:19 05.11.2017
    688
    У задержанного мужчины был при себе паспорт Украины. Вместе с ним был его товарищ, который назвал ситуацию "социальным экспериментом" в центре Киева.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    В Каталонии с админзданий убирают флаги Испании
    20:35 27.10.2017
    599Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента. Кроме того, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.
    День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
    День государственного герба и флага в Крыму 
    03:03 25.09.2017
    473Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Официальное толкование цветов крымского флага таково: красная полоса означает героическую и трагическую историю Крыма, лазурный цвет верхней полосы - это цвет надежды и будущего, белый цвет – цвет многообразия и равенства культур и народов перед историей полуострова.
    В Пенсильвании в Трампа бросили российские флаги. Видео
    В Пенсильвании в Трампа бросили российские флаги 
    05:08 30.04.2017
    288Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Во время выступления президента США в Пенсильвании неизвестный бросил в Трампа связку из российских флагов. На кадрах трансляции можно увидеть, как Трамп произносит речь, а в это время множество российских триколоров были брошены в сторону президента.
    В Армении сожгли турецкий флаг перед началом акции памяти жертв геноцида
    В Армении сожгли флаг Турции перед началом акции памяти жертв геноцида 
    14:40 24.04.2017
    124
    В Ереване состоялось факельное шествие, посвященное 102-ой годовщине геноцида армян в Османской империи, в котором приняли участие несколько тысяч человек.
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    04:21 10.04.2017
    277
    По информации посольства Украины в США, государственный флаг, который сняли с крыши посольства, несколько раз побывал в ринге за триумфальный для украинского бокса вечер.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль раскритиковал Климкина за заявление по поводу флага Венгрии
    22:04 06.04.2017
    1617
    По словам главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, Павлу Климкину стоит сначала разобраться, в чем дело, "перед тем как распространять всякие глупости из соцсетей".
    В Крыму татары подняли над мечетью украинский флаг
    В Крыму татары подняли над мечетью украинский флаг
    23:27 25.03.2017
    1941Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова, в субботу, 25 марта, над Ак Мечетью в Симферополе вывесили украинский флаг.
    В Кривом Роге вандалы сожгли украинский флаг на стелле Героев АТО
    В Кривом Роге вандалы сожгли украинский флаг на стеле Героев АТО
    06:45 24.01.2017
    2337Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По словам депутата Криворожского горсовета Николая Колесника, ночью сожгли флаг Украины возле стелы погибших Героев на 95-ом квартале второй раз за десять дней.
    Флаг Украины
    Во вторник Украина отмечает День государственного флага
    06:41 23.08.2016
    49225 лет Независимости. Праздничное похмелье
    В Киеве на Софиевской площади президент Петр Порошенко примет участие в торжественном поднятии государственного флага. Кроме того, в столице ожидается флешмоб в желтых и синих футболках и создание таким образом "живого" украинского флага.
    В Виннице развернули 187 флагов с пожеланиями мира в Украине
    В Виннице развернули 187 флагов с пожеланиями мира в Украине
    05:59 17.08.2016
    220
    Волонтер Екатерина Валевская собирать боевые флаги начала во время Революции Достоинства. В настоящее время в ее коллекции 187 украинских флагов с пожеланиями мира.
    Флаги Украины
    Зарегистрирована петиция об изменении цветов флага Украины
    07:57 18.05.2016
    14536
    Автором обращения является Надежда Кашицкая. По ее мнению, цвета флага символизируют две стихии – огонь и воду, и существующий порядок цветов "означает нарушение миропорядка, катастрофу, при которой вода гасит огонь".
    Земфира. Архивное фото
    Флаг Украины на концерте Земфиры в Вильнюсе. Как отреагировали соцсети
    18:02 22.03.2016
    2601
    Певица Земфира и флаг Украины уже не первый раз становятся поводом для обсуждений. Однако на этот раз объединяющая их история далека от героизма и самовыражения. Что пишут о новом инциденте украинцы в соцсетях?
    В центре Москвы разорвали и сожгли флаг Украины
    В центре Москвы разорвали и сожгли флаг Украины 
    18:02 12.03.2016
    3120
    Неизвестные люди в масках сорвали флаг с Культурного центра Украины в Москве. Инцидент произошёл в самом центре столицы на Старом Арбате. На кадрах видно, как флаг сняли с фасада здания, а затем разорвали его, облили прозрачной жидкостью и подожгли.
    Флаг Украины
    В Краматорске весь троллейбусный автопарк перекрасят в цвета госфлага
    19:13 30.01.2016
    572
    Согласно информации, ремонтники заварят дыры, укрепят швы и поменяют внутреннюю обшивку в троллейбусах. Обновленный транспорт выйдет на маршруты уже 1 мая этого года, сообщает замглавы города.
    Флаг Украины на высотке в Москве
    Суд арестовал активистов, вывесивших флаг Украины на высотке в Москве
    10:07 25.11.2015
    168Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам пресс-секретаря Таганского суда Москвы, задержанные признаны виновными в незаконном неповиновении представителю власти. Инцидент с флагом произошел в понедельник.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Американец пришел на церемонию открытия Олимпиады с российским флагом. Видео
    СМИ узнали, зачем американец принес российский флаг на Олимпиаду 
    23:45 10.02.2018
    3136
    Американец Филип Вахуда в разговоре с журналистом RT объяснил, зачем он принес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
    Флаг Украины
    Окрасим Украину в красно-черный
    18:36 16.02.2018
    2244
    В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
    На Паралимпиаде торжественно подняли флаг Украины
    В Паралимпийской деревне украинцы подняли флаг 
    19:45 08.03.2018
    254
    В четверг в Паралимпийской деревне Пхенчхана состоялась традиционная символическая церемония поднятия украинского флага перед Паралимпиадой-2018.
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