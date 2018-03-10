В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
Городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента. Кроме того, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.
Официальное толкование цветов крымского флага таково: красная полоса означает героическую и трагическую историю Крыма, лазурный цвет верхней полосы - это цвет надежды и будущего, белый цвет – цвет многообразия и равенства культур и народов перед историей полуострова.
Во время выступления президента США в Пенсильвании неизвестный бросил в Трампа связку из российских флагов. На кадрах трансляции можно увидеть, как Трамп произносит речь, а в это время множество российских триколоров были брошены в сторону президента.
В Киеве на Софиевской площади президент Петр Порошенко примет участие в торжественном поднятии государственного флага. Кроме того, в столице ожидается флешмоб в желтых и синих футболках и создание таким образом "живого" украинского флага.
Автором обращения является Надежда Кашицкая. По ее мнению, цвета флага символизируют две стихии – огонь и воду, и существующий порядок цветов "означает нарушение миропорядка, катастрофу, при которой вода гасит огонь".
Певица Земфира и флаг Украины уже не первый раз становятся поводом для обсуждений. Однако на этот раз объединяющая их история далека от героизма и самовыражения. Что пишут о новом инциденте украинцы в соцсетях?
Неизвестные люди в масках сорвали флаг с Культурного центра Украины в Москве. Инцидент произошёл в самом центре столицы на Старом Арбате. На кадрах видно, как флаг сняли с фасада здания, а затем разорвали его, облили прозрачной жидкостью и подожгли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
Официальное толкование цветов крымского флага таково: красная полоса означает героическую и трагическую историю Крыма, лазурный цвет верхней полосы - это цвет надежды и будущего, белый цвет – цвет многообразия и равенства культур и народов перед историей полуострова.
Во время выступления президента США в Пенсильвании неизвестный бросил в Трампа связку из российских флагов. На кадрах трансляции можно увидеть, как Трамп произносит речь, а в это время множество российских триколоров были брошены в сторону президента.
Неизвестные люди в масках сорвали флаг с Культурного центра Украины в Москве. Инцидент произошёл в самом центре столицы на Старом Арбате. На кадрах видно, как флаг сняли с фасада здания, а затем разорвали его, облили прозрачной жидкостью и подожгли.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина выстояла самый тяжелый год своей истории и готова идти вперед. Об этом он сказал во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве.