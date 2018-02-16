Окрасим Украину в красно-черный

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

После принятия Польшей в начале февраля закона об ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам в отношениях Киева и Варшавы вспыхнул новый виток кризиса. Как уже подробно писало РИА Новости Украина, запрет в Польше "бандеровской идеологии" вызвал в Украине волну возмущения на самом высоком уровне.

Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым и заявил, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов". Рада приняла постановление, которым народные депутаты осудили принятие данного закона, а скандальный директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что принятие в Польше такого закона может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия. За последние две недели стороны обменялись не одной порцией обвинений, однако в итоге болезненный вопрос было решено обсудить на уровне высокопоставленных лиц двух стран. С этой миссией в пятницу в Польшу отправился вице-премьер-министр Павел Розенко для встречи со своим польским коллегой Павлом Глинским.

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Однако на местном уровне к наметившемуся диалогу, похоже, более чем равнодушны. Так, в нескольких регионах местные власти в ответ на польский запрет "бандеровской идеологии" разрешили использовать, наряду с государственным, красно-черный флаг Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), к которым Польша относится крайне негативно.

Где будут красно-черные флаги

Аккурат перед поездкой Розенко в Польшу Львовский горсовет разрешил использовать красно-черные флаги в городе, но только в дни некоторых памятных дат.

"Этим постановлением мы еще больше усиливаем и определяем важность сине-желтого флага Украины… Но мы также определяем несколько позиций относительно красно-черного флага. В частности, отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы, рекомендовать использование красно-черного флага во время проведения соответствующих торжественных и памятных мероприятий на территории города", — приводятся слова заместителя мэра Львова Андрея Москаленко.

Так, в определенных местах во Львове будет вывешиваться исключительно государственный флаг. Горсовет также определил 29 дат, когда рекомендовано использовать на территории города символику ВСУ и историческую символику, в частности флаг ОУН-УПА. В перечень вошли 1 января – День рождения Степана Бандеры, 9 марта – День рождения поэта Тараса Шевченко, 28 июня – День Конституции Украины, 24 августа – День Независимости Украины, а также 6 декабря — День Вооруженных сил Украины. Напомним, что Львовский облсовет утвердил порядок использования красно-черного флага в конце января.

Ивано-Франковский городской совет тоже дал добро на "бандеровский флаг".

"Несмотря на то, что красно-черный флаг, с которым шли в бой воины ОУН-УПА, сейчас стал знаменем в руках бойцов, воюющих на востоке Украины, городской совет утвердил перечень дат, связанных с событиями национально-освободительной борьбы украинского народа XX века, памятью ее героев, в честь которых наряду с государственным флагом Украины следует вывешивать революционный флаг ОУН", — сообщается на сайте горсовета.

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Теперь в Ивано-Франковске будут поднимать флаг в определении праздничные дни — всего в списке определено 23 памятные даты. При этом предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовали принять к сведению это решение и вывешивать флаг в указанные дни. По мнению городского главы "свободовца" Руслана Марцинкива, который и был инициатором принятия документа, жители города должны гордиться, что являются "бандеровцами".

Камень-Каширский и Рожищенский райсоветы на Волыни 15 февраля также приняли подобные решения. Флаг ОУН будет вывешиваться на территории районов возле админзданий в дни, которые связаны "с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы украинской нации". Проекты решения были внесены на рассмотрение сессий фракциями ВО "Свобода" в райсоветах. В Рожищенском райсовете "свободовец" Александр Никончук заявил, что запрет "бандеровской идеологии" — отрицание права украинцев на государственность и национальное достоинство. "Красно-черный флаг — это символ того, что украинцы имеют свою историю и своих героев. Это наш ответ на недружественные шаги Варшавы", — аргументировал националист.

Красно-черный флаг ОУН будут поднимать по праздникам вместе с национальным также и в Тернополе. В начале февраля соответствующее решение приняли местные власти с подачи городского головы Сергея Надала (ВО "Свобода") в ответ на принятый в Польше закон.

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"Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вклад в борьбу за независимость Украины", — заявил Надал, чьи слова приводятся на сайте горсовета.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла закон "О правовом статусе борцов за независимость Украины", согласно которому героизация УПА по сути стала официальной доктриной для страны. Согласно документу, члены УПА были признаны борцами за независимость.

В ответ на это в 2016 году Сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов-Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских сел.

По данным материалов открытых источников интернет