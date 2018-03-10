По информации официального сайта Земфиры, концертные записи, сделанные в "Олимпийском", легли в основу нового live-альбома "Маленький человек. Live". Сведение и мастеринг треков осуществили британские студийные специалисты.
Я вот думаю: а должны ли украинские министры любить рок? А если даже так, то надо ли об этом на весь мир заявлять? То есть должны ли они открыто заявлять и поддерживать какие-то общие для всех ценности?
Певица Земфира и флаг Украины уже не первый раз становятся поводом для обсуждений. Однако на этот раз объединяющая их история далека от героизма и самовыражения. Что пишут о новом инциденте украинцы в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".