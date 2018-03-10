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    Земфира Магомедалиева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Земфира
    Земфира в декабре представит третий концертный альбом
    23:57 28.11.2016
    91
    По информации официального сайта Земфиры, концертные записи, сделанные в "Олимпийском", легли в основу нового live-альбома "Маленький человек. Live". Сведение и мастеринг треков осуществили британские студийные специалисты.
    Концерт Земфиры. Архивное фото
    Как певица Земфира и футболист Селезнев стали врагами Украины
    14:40 25.03.2016
    4462
    Я вот думаю: а должны ли украинские министры любить рок? А если даже так, то надо ли об этом на весь мир заявлять? То есть должны ли они открыто заявлять и поддерживать какие-то общие для всех ценности?
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Кириленко о Земфире с украинским флагом: сама себя унизила
    21:05 22.03.2016
    1818
    Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко удивлен поступком певицы Земфиры с украинским флагом, когда она попросила фанатов в зале свернуть развернутый ими стяг.
    Земфира. Архивное фото
    Флаг Украины на концерте Земфиры в Вильнюсе. Как отреагировали соцсети
    18:02 22.03.2016
    2601
    Певица Земфира и флаг Украины уже не первый раз становятся поводом для обсуждений. Однако на этот раз объединяющая их история далека от героизма и самовыражения. Что пишут о новом инциденте украинцы в соцсетях?
    Земфира грубо потребовала убрать флаг Украины (неценз. лексика)
    В Литве Земфира грубо потребовала убрать флаг Украины (неценз. лексика) 
    03:21 22.03.2016
    3561
    Российская певица Земфира в понедельник во время концерта в Вильнюсе увидела фанатов, размахивающих флагом Украины, и попросила убрать его. При этом она использовала нецензурную лексику.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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