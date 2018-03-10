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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Художница Альфра Мартини создала серию обложек альбомов, на которых заменила исполнителей котятами
    Удивительный взгляд художника - котята на альбомах Дэвида Боуи, Мадонны, Nirvana 
    12:22 13.12.2017
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    Известная графическая художница Альфра Мартини создала серию обложек музыкальных альбомов, на которых заменила исполнителей Дэвида Боуи, Грейс Джонс, Мадонны, Nirvana, Pink Floyd пушистыми котятами.
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри. Архивное фото
    Новый альбом Чака Берри увидит свет после его смерти
    02:08 20.03.2017
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    Друг легенды рок-н-ролла Джо Эдвардс рассказал о том, что Берри анонсировал выход нового альбома еще в октябре, и назвал его "сенсационным". Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель.
    Кристен Стюарт снялась в клипе из нового альбома The Rolling Stones. Видео
    Кристен Стюарт снялась в клипе из нового альбома The Rolling Stones 
    06:23 04.12.2016
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    Группа The Rolling Stones выпустила Blue And Lonesome, альбом кавер-версий на блюзовые хиты их молодости. Первым синглом с новой пластинки стала песня Ride 'Em On Down блюзмена и гитариста Букка Уайта.
    Земфира
    Земфира в декабре представит третий концертный альбом
    23:57 28.11.2016
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    По информации официального сайта Земфиры, концертные записи, сделанные в "Олимпийском", легли в основу нового live-альбома "Маленький человек. Live". Сведение и мастеринг треков осуществили британские студийные специалисты.
    Элвис Пресли. Фото 1966 года
    Покойный Элвис Пресли побил рекорд Мадонны
    18:55 29.10.2016
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    Музыкант посмертно установил новый рекорд по количеству альбомов номер один среди выступающих сольно артистов. Диск "The Wonder Of You" стал 13-м альбомом Пресли, возглавившим британские чарты.
    Лидер группы Алиса Костантин Кинчев
    Группа "Алиса" за 5 дней собрала краудфандингом средства на новый альбом
    01:29 21.06.2016
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    Средства на запись нового альбома "Эксцесс" на условиях краудфандинга были собраны досрочно, поскольку их сбор планировалось завершить через 80 дней.
    Группа Radiohead
    Британская группа Radiohead выпустила свой 9 альбом
    23:54 08.05.2016
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    В альбом вошли 11 композиций, в числе которых, помимо новых, есть выпущенные ранее "Burn the Witch" и "Daydreaming," а также первая студийная запись песни "True Love Waits", которую группа исполняла только на концертах.
    Группа Radiohead
    Сайт Radiohead и все ее страницы оказались пусты перед выходом нового альбома
    06:13 02.05.2016
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    Поклонники группы активно спорят о том, что может значить полное исчезновение музыкантов из интернета, подчеркивая, что Radiohead часто представляют новые альбомы необычным образом.
    Голливудский актер Кифер Сазерленд дебютировал как певец. Видео
    Голливудский актер Кифер Сазерленд дебютировал как певец 
    23:22 29.03.2016
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    Известнейший канадский актер и кинорежиссер, обладатель премий "Эмми" и "Золотой глобус", Кифер Сазерленд представил в интернете дебютный трек "Мало Виски" из своего первого музыкального альбома.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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