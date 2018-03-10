Друг легенды рок-н-ролла Джо Эдвардс рассказал о том, что Берри анонсировал выход нового альбома еще в октябре, и назвал его "сенсационным". Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель.
Группа The Rolling Stones выпустила Blue And Lonesome, альбом кавер-версий на блюзовые хиты их молодости. Первым синглом с новой пластинки стала песня Ride 'Em On Down блюзмена и гитариста Букка Уайта.
По информации официального сайта Земфиры, концертные записи, сделанные в "Олимпийском", легли в основу нового live-альбома "Маленький человек. Live". Сведение и мастеринг треков осуществили британские студийные специалисты.
В альбом вошли 11 композиций, в числе которых, помимо новых, есть выпущенные ранее "Burn the Witch" и "Daydreaming," а также первая студийная запись песни "True Love Waits", которую группа исполняла только на концертах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Группа The Rolling Stones выпустила Blue And Lonesome, альбом кавер-версий на блюзовые хиты их молодости. Первым синглом с новой пластинки стала песня Ride 'Em On Down блюзмена и гитариста Букка Уайта.