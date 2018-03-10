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    Чак Берри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри. Архивное фото
    Новый альбом Чака Берри увидит свет после его смерти
    02:08 20.03.2017
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    Друг легенды рок-н-ролла Джо Эдвардс рассказал о том, что Берри анонсировал выход нового альбома еще в октябре, и назвал его "сенсационным". Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель.
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    Умер легенда рок-н-ролла Чак Берри 
    12:45 19.03.2017
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    Будучи у себя дома музыкант перестал реагировать на происходящее. На место происшествия прибыла полиция округа Сент-Чарльз, штат Миссури, но несмотря на оказанную первую помощь, его не удалось спасти.
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Легенда рок-н-ролла Чак Берри умер в возрасте 90 лет
    00:55 19.03.2017
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    По данным СМИ, музыкант находился дома и перестал реагировать на происходящее. На место происшествия прибыла полиция округа Сент-Чарльз, штат Миссури, но несмотря на оказанную первую помощь, мужчину не удалось спасти.
    Американский певец, гитарист, автор песен Чак Берри
    Легенда рок-н-ролла Чак Берри выпустит первый альбом за почти 40 лет
    20:20 18.10.2016
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    Сообщается, что новый альбом под названием "Чак" будет состоять в первую очередь из новый песен, созданных и записанных Чаком Берри, а вот дата выхода пластинки пока неизвестна.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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