В альбом вошли 11 композиций, в числе которых, помимо новых, есть выпущенные ранее "Burn the Witch" и "Daydreaming," а также первая студийная запись песни "True Love Waits", которую группа исполняла только на концертах.
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Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".