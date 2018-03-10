Генпрокурор Родриго Жано заявил, что Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств.
Финальный этап импичмента президента Бразилии Дилмы Роуссефф займет несколько дней, а начнется в четверг с открытия чрезвычайной сессии сената под председательством главы верховного суда Рикарду Левандовски.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".