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    Дилма Роуссефф

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Флаг Бразилии
    Двух экс-президентов Бразилии обвинили в создании преступной организации
    06:32 06.09.2017
    83
    Генпрокурор Родриго Жано заявил, что Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств.
    Дилма Роуссефф
    Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию о незаконности импичмента Роуссефф
    23:25 08.09.2016
    25Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Сообщается, что решение судьи Верховного суда Теори Заваски не имеет окончательной силы, поскольку вердикт относительно ходатайства должен вынести пленарный состав трибунала в составе 11 судей.
    Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Дилма Роуссефф покинула президентскую резиденцию
    06:13 07.09.2016
    292Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    По данным СМИ, у дворца ее встретили сторонники и коллеги с цветами. Среди провожающих Роуссефф были бывшие министры и конгрессмены Партии трудящихся.
    Мишел Темер
    Резонанса хватало. ТОП событий недели
    13:36 04.09.2016
    625
    Агентство РИА Новости Украина подводит итоги прошедшей недели. Теракт в Бишкеке, неспокойная Лощиновка, День знаний в Украине и перемирие в Донбассе. Не только эти события были в центре внимания.
    Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Роуссефф покидает столицу Бразилии
    01:25 03.09.2016
    110Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Роуссефф она будет находиться в оппозиции к властям страны во главе с Мишелом Темером, которого Роуссефф вновь обвинила в организации "парламентского переворота".
    Дилма Роуссефф
    Дилма Роуссефф: дочь коммуниста, президент, познавший импичмент
    10:01 02.09.2016
    262Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Голосование в сенате Бразилии в среду подвело черту под правлением первой в истории страны женщины, занимавшей пост президента. 61 голосом против 20 Дилме Роуссефф был объявлен импичмент.
    Протесты в Бразилии после импичмента президенту
    Протесты в Бразилии после импичмента президента 
    10:42 01.09.2016
    144Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    За импичмент Роуссефф отдал свои голоса 61 сенатор, против отставки Роуссефф проголосовали 20 человек. Временным главой государства до выборов 2018 года становится вице-президент Мишел Темер.
    Манифестации против импичмента Роуссефф в Бразилии
    Отставка президента Бразилии Роуссефф: правосудие, похожее на переворот
    10:31 01.09.2016
    533Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Сначала вопрос об импичменте рассматривали депутаты нижней палаты парламента, апрельское голосование которых в прямом эфире приковало к телевизорам всю страну.
    Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф. Справка
    05:01 01.09.2016
    363Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Вопрос импичмента президента разделил Бразилию. Роуссефф сообщила, что будет бороться за свою должность, и призвала граждан выступить "против переворота" ради демократии в стране.
    Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Роуссефф назвала объявление импичмента парламентским переворотом
    01:24 01.09.2016
    54Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Дилма Роуссефф заявила, что сенаторы решили прервать полномочия президента, не совершившего никакого преступления. Таким образом, они, по ее мнению, обвинили невиновного.
    Дилме Руссефф вынесен импичмент
    Как Дилме Роуссефф объявили импичмент в Бразилии 
    23:35 31.08.2016
    193Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Сенат Бразилии в среду проголосовал за окончательный импичмент президента страны Дилмы Роуссефф. За импичмент отдал свои голоса 61 сенатор, против отставки Роуссефф проголосовали 20 человек.
    Флаг Венесуэлы
    Венесуэла замораживает отношения с Бразилией из-за импичмента Роуссефф
    22:53 31.08.2016
    54Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Правительство Венесуэлы решило окончательно отозвать своего посла из федеративной республики Бразилия "в соблюдение международного права и ради солидарности с народом Бразилии".
    Президент Бразилии Дилма Роуссефф
    Сенат Бразилии проголосовал за импичмент президента Дилмы Роуссефф
    19:54 31.08.2016
    352Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Сообщается, что на данный момент пока еще неизвестно, потеряет ли Дилма Роуссефф на восемь лет с 2019 года право занимать государственные должности. Это определит отдельное голосование.
    Президент Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Бразильские сенаторы проголосуют по импичменту Роуссефф в среду утром
    05:14 31.08.2016
    42Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Глава верховного суда Бразилии Рикарду Левандовски провел консультации с сенаторами и намерен назначить отдельную сессию для голосования на 11 часов утра по местному времени (17 часов по Киеву).
    Манифестации против импичмента Роуссефф в Бразилии
    В Бразилии сторонники импичмента напали на группу своих противников
    02:58 31.08.2016
    28Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Причиной атаки стали выкрики одного из сторонников главы государства в ее поддержку. Военизированная полиция успела отбить людей у нападавших и сопроводила их к сторонникам Роуссефф.
    Манифестации против импичмента Роуссефф в Бразилии
    Манифестации против импичмента Роуссефф в Бразилии 
    02:27 31.08.2016
    107Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Акции протеста против процесса импичмента президента Дилмы Роуссефф продолжаются в Бразилии. в Сан-Паулу рядом с Музеем искусств собралась толпа людей, распевающих речевки и песни.
    Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф
    В Бразилии начинается финальный этап импичмента президента
    04:58 25.08.2016
    99Импичмент президента Бразилии Дилмы Роуссефф
    Финальный этап импичмента президента Бразилии Дилмы Роуссефф займет несколько дней, а начнется в четверг с открытия чрезвычайной сессии сената под председательством главы верховного суда Рикарду Левандовски.
    Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Президент Бразилии Роуссефф не собирается в отставку добровольно
    07:36 09.07.2016
    62
    Роуссефф, временно отстраненная с поста решением сената, заявила, что добровольно в отставку не уйдет: "Я не сдамся, у меня есть честь и достоинство".
    Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Роуссефф согласилась на новые выборы в Бразилии
    04:28 15.06.2016
    83
    При этом Роуссефф заявила, что сначала ей нужно остаться в должности по итогам рассмотрения вопроса об окончательном импичменте сенаторами, начало которого намечено на 1-2 августа.
    Дилма Роуссефф о попытке госпереворота в Бразилии. Видео
    Дилма Роуссефф об импичменте и попытке госпереворота в Бразилии 
    11:43 19.05.2016
    202
    Отстраненная с поста президента Бразилии Дилма Роуссефф считает, что процедура импичмента, запущенная против нее, - это попытка государственного переворота.
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