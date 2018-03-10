Встреча, прошедшая в воскресенье в Либревиле, завершилась со счетом 2:1 в пользу камерунцев, в составе которых отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89). У команды Египта гол забил Мохамед Эльнени (22).
В США вручили сотую Пулитцеровскую премию, авто американского представителя при ООН задавило ребенка в Камеруне, президент Бразилии Дилма Роуссефф борется с импичментом, а Верховный суд США разделился по вопросу об "амнистии" для иммигрантов.
Во время инцидента еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести. К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Боевики напали на деревню Мбальюэль (Mbaljuel) на севере Камеруна в нескольких километрах от границы с Нигерией. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя власти Мийаву Бикари (Mijiyawa Bakary), жертвами атаки стали мирные граждане.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".