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    Камерун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Шприц и таблетки. Архивное фото
    Житель Камеруна завез в Харьков малярию - СМИ
    16:12 31.01.2018
    192
    Сообщается, что житель Камеруна госпитализирован в Областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом малярия.
    Освобождение захваченного пиратами судна. Архивное фото
    Захваченное с россиянами и ураинцем судно BBC Caribbean шло в Гану
    13:35 08.02.2017
    160
    Как удалось выяснить, с борта судна 5 февраля были похищены восемь членов экипажа – семеро россиян и один гражданин Украины, судно шло без груза из Камеруна в Гану.
    Гол, который принес Камеруну Кубок Африки. Видео
    Гол, который принес Камеруну Кубок Африки 
    00:18 07.02.2017
    194
    Сборная Камеруна по футболу выиграла проходивший в Габоне Кубок африканских наций-2017, победив в финале команду Египта. Сборная Камеруна в 5-й раз в своей истории выиграла турнир.
    Сборная Камеруна. Архивное фото
    Сборная Камеруна по футболу завоевала Кубок африканских наций-2017
    01:17 06.02.2017
    210
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Либревиле, завершилась со счетом 2:1 в пользу камерунцев, в составе которых отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89). У команды Египта гол забил Мохамед Эльнени (22).
    Логотип ФИФА
    ФИФА разрешила Матипу играть за "Ливерпуль"
    14:29 21.01.2017
    42
    Согласно информации, ФИФА отклонила все обвинения против клуба и Матипа. Теперь Матип может сыграть в ближайшем матче "Ливерпуля" - в субботу в рамках чемпионата Англии "красные" примут "Суонси Сити".
    Игроки сборной Алжира Мехди Ласен (в центре) и Маджид Бугерра (справа). Архивное фото
    Сборная Алжира сыграла вничью с командой Камеруна в отборе ЧМ-2018
    02:53 10.10.2016
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    Встреча группы В, прошедшая в воскресенье в Блиде, завершилась со счетом 1:1. На гол Эль-Араби Судани гости ответили точным ударом Бенжамена Муканджо.
    Майк Прайд, администратор Пулитцеровской премии
    О чем пишут ИноСМИ: Пулитцеровская премия, "амнистия" для иммигрантов в США
    11:05 19.04.2016
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    В США вручили сотую Пулитцеровскую премию, авто американского представителя при ООН задавило ребенка в Камеруне, президент Бразилии Дилма Роуссефф борется с импичментом, а Верховный суд США разделился по вопросу об "амнистии" для иммигрантов.
    Последствия теракта в Камеруне. Архивное фото
    Около 20 человек погибли при взрывах на севере Камеруна – агентство
    14:23 25.01.2016
    53
    Террористические акты произошли на рынке города Бодо в Крайнесеверном регионе Камеруна. Этот регион часто страдает от нападений боевиков "Боко Харам".
    Скорая помощь
    Смертник подорвал себя в Камеруне, погибли 17 человек
    21:55 28.11.2015
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    Во время инцидента еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести. К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
    Нигерийские солдаты держат флаг Боко Харам, который они недавно захватили
    Камерун дополнительно направит около 2,5 тыс солдат для борьбы с "Боко Харам"
    01:14 15.08.2015
    41
    Военнослужащие армии Камеруна войдут в состав региональных войск западноафриканских стран, призванных вести борьбу против боевиков "Боко Харам".
    Солдаты держат флаг Боко Харам. Архивное фото
    Почти 20 человек погибли, 62 пострадали при теракте на севере Камеруна
    02:59 26.07.2015
    27
    В минувшую среду в Маруа, административном центре Крайнесеверного региона, произошли два взрыва, унесшие жизни около 20 человек. Крайнесеверный регион граничит с Нигерией.
    Пострадавший. Архивное фото
    Жертвами теракта на севере Камеруна стали 14 человек
    15:27 13.07.2015
    50
    Ни одна из действующих на территории террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Чаще всего подобные теракты организует радикальная группировка "Боко Харам".
    Полиция Нигерии
    При нападении "Боко Харам" на границе Нигерии и Камеруна погибли 20 человек
    23:47 17.04.2015
    42
    Боевикам удалось организовать нападение на деревню на границе Камеруна и Нигерии, несмотря на размещенные в этом районе объединенные войска Камеруна и Чада.
    Украинское оружие на выставке Укроборонпрома
    Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров оружия - СИПРИ
    13:10 16.03.2015
    915
    База данных института охватывает период с 1950 года, в описании тенденций международных военных трансферов эксперты института пользуются средними показателями пятилетнего периода.
    Солдаты в Камеруне. Архивное фото
    Около 80 детей, спасенных из лагеря "Боко Харам", не помнят прошлого
    03:50 11.03.2015
    338
    По словам представителя созданного США Национального демократического института по международным вопросам Кристофера Фомуньо, боевики "Боко Харам" обучали детей джихадистской идеологии.
    Полиция Камеруна. Архивное фото
    Более 85 боевиков "Боко Харам" ликвидированы на севере Камеруна
    01:15 17.02.2015
    35
    Как сообщили в Министерстве обороны Камеруна, столкновения военных подразделений с боевиками произошли в понедельник в регионе Ваза недалеко от границы с Нигерией.
    Ситуация в Камеруне. Архивное фото
    Число жертв нападения "Боко Харам" в Камеруне превысило 100 человек
    00:12 05.02.2015
    71
    Боевики вошли в город Фотоколь ранним утром в среду и убили более ста человек, которые находились в то время в мечети или своих домах.
    Солдаты армии Чада. Архивное фото
    Свыше 120 боевиков "Боко Харам" ликвидированы на севере Камеруна
    07:59 31.01.2015
    102
    Потери силовиков составили три человека убитыми и 12 ранеными. "Боко Харам" стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата.
    Полиция Камеруна. Архивное фото
    Не менее 15 человек убиты в Камеруне в результате нападения "Боко Харам"
    03:24 04.01.2015
    60
    Еще 10 человек получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь города Маруа. Число жертв нападения может возрасти.
    Боевики
    Около 30 человек погибли в результате нападения боевиков в Камеруне
    02:24 28.12.2014
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    Боевики напали на деревню Мбальюэль (Mbaljuel) на севере Камеруна в нескольких километрах от границы с Нигерией. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя власти Мийаву Бикари (Mijiyawa Bakary), жертвами атаки стали мирные граждане.
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