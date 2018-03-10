Встреча, прошедшая в воскресенье в Либревиле, завершилась со счетом 2:1 в пользу камерунцев, в составе которых отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89). У команды Египта гол забил Мохамед Эльнени (22).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.